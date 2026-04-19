Δύο αδέλφια πέρασαν δέκα χρόνια σχεδιάζοντας την απόδρασή τους από τη Βόρεια Κορέα, ένα τολμηρό σχέδιο που είχε αρχικά συλλάβει ο εκλιπών πατέρας τους, του οποίου τις στάχτες κουβαλούσαν καθώς προχωρούσαν κρυφά προς ένα σκάφος δεμένο στο σκοτάδι. Φρουροί βρίσκονταν κοντά, και δεν υπήρχε δεύτερη ευκαιρία.

Ήταν 6 Μαΐου 2023. Μια τριήμερη ανοιξιάτικη καταιγίδα ανατάραζε την Κίτρινη Θάλασσα, καλύπτοντας τις κινήσεις τους. Ο Κιμ Ιλ-χιόκ και ο Κιμ Γι-χιόκ συγκέντρωσαν επτά συγγενείς τους – ανάμεσά τους γυναίκες, οι οποίες μόλις είχαν διασχίσει ένα ναρκοπέδιο – και επανεξέτασαν για τελευταία φορά τη διαδρομή τους.

Ανάμεσα στους επιβάτες βρίσκονταν και τα δύο μικρά παιδιά του Κιμ Γι-χιόκ, ηλικίας 4 και 6 ετών, κρυμμένα μέσα σε σακιά από λινάτσα. Η σύζυγος του Κιμ Ιλ-χιόκ, πέντε μηνών έγκυος, δίσταζε, αλλά τελικά συμφώνησε να τους ακολουθήσει.

«Η γυναίκα μου δεν ήθελε να αυτομολήσει», είπε ο Κιμ Ιλ-χιόκ. «Ανησυχούσε ιδιαίτερα επειδή ήταν έγκυος. Της έλεγα ότι πρέπει να πάμε στη Νότια Κορέα για το καλό του παιδιού μας.»

Τελικά, πείστηκε – και μαζί πήραν τη μεγάλη απόφαση. Συνολικά εννέα άνθρωποι διέφυγαν εκείνη τη νύχτα. Σήμερα, μόνο οκτώ παραμένουν στη ζωή, κουβαλώντας την ιστορία τους στη Νότια Κορέα.

Η ιδέα της απόδρασης είχε φυτευτεί πριν από πάνω από δέκα χρόνια από τον πατέρα τους, που πίστευε πως η ελευθερία μπορούσε να έρθει δια θαλάσσης. Παρότι η οικογένεια δεν είχε καμία σχέση με τη θάλασσα, ο μικρότερος αδελφός έμαθε την τέχνη της αλιείας, απέκτησε δικό του σκάφος και κέρδισε την εμπιστοσύνη των τοπικών αρχών – συχνά με δωροδοκίες.

Για να πετύχουν, έπρεπε να διασχίσουν τη λεγόμενη Βόρεια Οριοθετική Γραμμή, ένα αυστηρά φυλασσόμενο θαλάσσιο σύνορο. Για χρόνια έκαναν δοκιμές, παριστάνοντας τους ψαράδες και μελετώντας τις περιπολίες.

Όταν τελικά ήρθε η στιγμή, εκμεταλλεύτηκαν την καταιγίδα. Με προσεκτικές κινήσεις, επιβίβασαν τις γυναίκες και τα παιδιά στο σκάφος. Κανείς δεν μιλούσε – μόνο ο χαμηλός ήχος της μηχανής ακουγόταν. Μετά από περίπου δύο ώρες, πέρασαν σε νοτιοκορεατικά ύδατα. Όταν τους πλησίασε πλοίο του ναυτικού, δήλωσαν την πρόθεσή τους να αυτομολήσουν.

«Ένιωσα σαν να έφυγε ένα τεράστιο βάρος από πάνω μου», είπε ο Κιμ.

Τέσσερις μήνες αργότερα γεννήθηκε η κόρη του. Όμως η χαρά δεν κράτησε πολύ. Δύο μήνες μετά τον εορτασμό των πρώτων της γενεθλίων, ο αδελφός του, Κιμ Γι-χιόκ, πέθανε σε ατύχημα κατάδυσης.

Η οικογένεια, που μόλις είχε ξεφύγει από τη Βόρεια Κορέα, βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα τραγωδία.

«Δεν φαίνεται αληθινό», είπε ο Κιμ Ιλ-χιόκ, αναλογιζόμενος ότι ο αδελφός του έζησε μόλις 19 μήνες ελεύθερος μετά από δέκα χρόνια σχεδιασμού.

Σήμερα, ο ίδιος προσπαθεί να χτίσει μια νέα ζωή: εκπαιδεύεται ως σεφ, εργάζεται και μοιράζεται την ιστορία του. Πρόσφατα απέκτησε και δεύτερη κόρη στη Νότια Κορέα.

«Θεωρώ τον εαυτό μου από τους τυχερούς», λέει.

