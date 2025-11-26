Ιδιαίτερη από κάθε άποψη ήταν η σημερινή μέρα για μικρό οπαδό της Πάφος FC. Και είχε τα γενέθλια του και τα γιόρτασε μέσα στο γήπεδο σε αγώνα μάλιστα Champions League και είχε την μοναδική ευκαιρία να τον τιμήσει προσωπικά και να του ευχηθεί από κοντά ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο μικρός φίλος της παφιακής ομάδας, βρέθηκε στο στάδιο Αλφαμέγα για τον αγώνα της Πάφος FC με την Μονακό και έσβησε τα κεράκια στην τούρτα που φρόντισαν οι δικοί του άνθρωποι να φέρουν μαζί τους.

Εκείνο που προφανώς ο ίδιος και η οικογένεια του δεν ανέμεναν, ήταν να δουν μπροστά τους τον Πρόεδρο της Κύπρου. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο της γιορτινής τελετής για να μεταβεί στη θέση του για να παρακολουθήσει το παιγνίδι, όταν αντιλήφθηκε την ιδιαίτερη αυτή περίπτωση.

Χαμογελώντας προσέγγισε τον εορτάζοντα και τους δικούς του ανθρώπους, ευχόμενος τα χρόνια πολλά.

Γενέθλια που σίγουρα θα μείνουν αξέχαστα στον τυχερό φίλο της Πάφου.