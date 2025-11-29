Με αναπτερωμένο ηθικό και σημάδια αγωνιστικής ανάκαμψης, η Ανόρθωση υποδέχεται σήμερα (19:00) τον ΑΠΟΕΛ στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», σε ένα ντέρμπι που έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να μετρηθούν δυνάμεις και προσδοκίες. Το πρόσφατο «διπλό» στο Παραλίμνι επιβεβαίωσε τη βελτίωση της «Μεγάλης Κυρίας», η οποία τρέχει αήττητο σερί πέντε αγώνων με δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες, αφήνοντας πίσω το εφιαλτικό ξεκίνημα των δύο βαθμών στις πρώτες οκτώ αγωνιστικές και ψάχνοντας βαθμολογική ανάταση λίγο πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος.

