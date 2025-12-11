Ένα ακόμη γκολ – το 55ο του στο Champions League – πέτυχε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) ο Έρλινγκ Χάαλαντ μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», στη σπουδαία νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 1-2. Ο Νορβηγός στράικερ μπορεί να μην ξεχώρισε στο παιχνίδι, ωστόσο για ακόμη μια φορά έκανε τη δουλειά του, βοηθώντας την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα να φύγει με ένα σπουδαίο διπλό.

Ωστόσο, εντύπωση έκανε ο «πανηγυρισμός» του υψηλόσωμου φορ. Μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι για το 1-2 στο 43ο λεπτό της συνάντησης, ο 25χρονος δέχθηκε την… επίθεση χαράς των συμπαικτών του, χωρίς ο ίδιος πάντως να πανηγυρίσει με ιδιαίτερο τρόπο.

