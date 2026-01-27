Ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα της διεθνούς ποδοσφαιρικής αγοράς και άλλοτε μάνατζερ του Γκάρεθ Μπέιλ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που προκαλεί σοκ!

Ο Τζόναθαν Μπάρνετ, επί χρόνια ατζέντης και άνθρωπος-κλειδί σε μεταγραφές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες σε αστική αγωγή που κατατέθηκε στην Καλιφόρνια, ενώ την ίδια στιγμή ερευνάται και από τις βρετανικές Αρχές, όπως αναφέρει η «Sun».

Ο 75χρονος Βρετανός αρνείται κατηγορηματικά κάθε ισχυρισμό και δηλώνει αποφασισμένος να υπερασπιστεί το όνομά του μέχρι τέλους.

Η καταγγελία και η γυναίκα πίσω από το ψευδώνυμο

Η αγωγή έχει κατατεθεί από γυναίκα αυστραλιανής καταγωγής, η οποία εμφανίζεται στα δικαστικά έγγραφα ως Τζέιν Ντο.

Για πρώτη φορά, η ίδια περιγράφει δημόσια μια πολυετή σχέση με τον Μπάρνετ, κάνοντας λόγο για ακραία ψυχολογική και σωματική κακοποίηση από το 2017 έως το 2023.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ζούσε υπό καθεστώς απόλυτου ελέγχου, με απειλές που –όπως αναφέρει– εκτείνονταν ακόμη και στην ασφάλεια της οικογένειάς της. Ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι μέχρι και σήμερα η εντολέας του ζει με φόβο.

