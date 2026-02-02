Ένταση καταγράφεται στη Saudi Pro League, καθώς ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι της Αλ Νασρ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής εφημερίδας A Bola, ο Πορτογάλος σταρ μένει εκτός για την 20ή αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Ο λόγος της απουσίας του δεν σχετίζεται με κάποιον τραυματισμό ή προσωπικό πρόβλημα που να τον εμποδίζει να αγωνιστεί. Όπως αναφέρει το πορτογαλικό Μέσο, ήταν ο ίδιος ο «CR7» που πήρε την απόφαση να μην παίξει και για διαφορετικό λόγο.

Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας εξηγεί ότι, σύμφωνα με πηγές μέσα από την ίδια τηνΑλ Νασρ, «ο Κριστιάνο είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο που το PIF (το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Σαουδικής Αραβίας) διαχειρίζεται την Αλ Νασρ, σε σύγκριση με τη μεταχείριση που λαμβάνουν οι αντίπαλοί της, οι οποίοι επίσης ελέγχονται από το ίδιο ταμείο και ιδιαίτερα σε σύγκριση με την Αλ Χιλάλ».

🚨⚠️ Cristiano Ronaldo will not feature in tomorrow’s match between Al Nassr and Al Riyadh.



His absence is not related to any physical issue nor to workload or fitness management. pic.twitter.com/k5TvpMquBR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

O Mπενζεμά και οι… μεταγραφές

Τις τελευταίες ημέρες, η Αλ Χιλάλ έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του Μπενζεμά. Η τωρινή του ομάδα, η Αλ Ιτιχάντ, του πρότεινε ανανέωση συμβολαίου που δεν κάλυπτε τις προσδοκίες του και, σύμφωνα με τη «L’Équipe», βρίσκεται κοντά στο να υπογράψει με την Αλ Χιλάλ, την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος της χώρας, η οποία είναι τρεις βαθμούς μπροστά από την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Η έλλειψη νέων μεταγραφών φαίνεται πως είναι ένας από τους λόγους που οδήγησαν τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην απόφαση να μην αγωνιστεί στο παιχνίδι της Δευτέρας. Σύμφωνα με την «A Bola», ο Πορτογάλος σταρ «παραπονιέται για την έλλειψη επενδύσεων στον σύλλογο». Άλλωστε, η Αλ Νασρ έχει αποκτήσει μόλις έναν παίκτη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο: τον Χαϊντέρ Αμπντουλκαρίμ, 21χρονο μέσο από το Ιράκ.

