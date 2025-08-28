Το Opel Corsa 6ης γενιάς είναι ένα πραγματικό διαμάντι στη γκάμα της Γερμανικής εταιρείας, κάτι που το αποδεικνύει σε κάθε του έκδοση. Το μοντέλο συνεχίζει την εντυπωσιακή του εμπορική πορεία αφού πρόσφατα ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις στην τρέχουσα του γενιά. Το μικρό best seller της Opel αποτελεί αγαπημένη επιλογή των ιδιωτών, αλλά και των εταιρικών πελατών. Από την πρώτη παρουσίαση της έκτης γενιάς του μοντέλου συνεχίζει να γράφει ψηλούς αριθμούς πωλήσεων χρόνο με το χρόνο. Ακόμα και φέτος, η ζήτηση αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2025 στην Ευρώπη κατά 18% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο ενώ από την πρεμιέρα του πρώτου Corsa το 1982, έχουν πουληθεί σχεδόν 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα παγκοσμίως.

Το νέο Opel Corsa είναι πιο μοντέρνο και πιο πολυδιάστατο από ποτέ. Εντυπωσιάζει με τη νέα του σχεδίαση και τις κορυφαίες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας που προσφέρει. Εφοδιάζεται με πλήθος τεχνολογιών και συστημάτων υποβοήθησης στον στάνταρ εξοπλισμό του, ενώ το σημείο που τραβάει αμέσως την προσοχή στο εσωτερικό είναι το πλήρως ψηφιακό cockpit με έγχρωμες οθόνες έως και 10’’. Στο νέο σύστημα infotainment για πρώτη φορά, μπορούν να συνδεθούν και να φορτιστούν ασύρματα, μέσω του συστήματος Πολυμέσων, τα smartphones που είναι συμβατά με Apple CarPlay και Android Auto. Για την Κυπριακή αγορά, η βασική έκδοση του μοντέλου κινείται από έναν οικονομικό βενζινοκινητήρα 1.2 Τurbo 100 ίππων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και κατανάλωση μόλις στα 5.3 λίτρα ανά 100 km. Ο ίδιος κινητήρας προσφέρεται και με αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων αλλά και σε ήπια υβριδική παραλλαγή με 110 ίππους κι κατανάλωση μόλις στα 4.6 λίτρα ανά 100 km!

STELLANTIS FIGUERUELAS, ZARAGOZA

Το Corsa είναι το πιο δημοφιλές μικρό αυτοκίνητο στη Γερμανία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ήταν επίσης το πρώτο σε πωλήσεις στην κατηγορία του στο Ηνωμένο Βασίλειο για τρία συνεχόμενα έτη (2021–2023). Και στις δύο αυτές σημαντικές αγορές, το Corsa διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην κατηγορία Β και στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025, το Corsa ήταν επίσης στο podium της κατηγορίας του σε Κροατία, Ολλανδία, Νορβηγία και Σλοβενία. Πολυάριθμες διακρίσεις από το κοινό και ειδικούς, όπως το βραβείο ‘Best in Class’ 2025 για το Opel Corsa Electric ως ‘Καλύτερο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο Πόλης’, επιβεβαιώνουν την επιτυχία του.

Όλα αυτά καθιστούν τη νέα γενιά του Corsa ένα σταθερό φαβορί στην προτίμηση του κοινού και αποτελούν εγγύηση ότι η επιτυχημένη του πορεία θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Το Opel Corsa μπορείτε να το δείτε και να το οδηγήσετε στις εκθέσεις της CiC Automasters.