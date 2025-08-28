Η κατηγορία των compact σπορ μοντέλων υψηλών επιδόσεων έχει πρωταγωνιστή. Η νέα BMW M2 CS προσφέρει τώρα σημαντικά αυξημένη ισχύ και νέα σπορ σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που μετατρέπουν την οδήγηση σε δρόμο και πίστα σε μια συναρπαστική εμπειρία. Αποτελεί το επόμενο κεφάλαιο σε ένα εντυπωσιακό success story που ξεκίνησε με την εμβληματική BMW 2002 turbo και συνεχίστηκε με την BMW Σειρά 1 M Coupé και την πρώτη BMW M2. Όπως και η BMW M2 Racing, που βασίζεται στο πλαίσιο της τελευταίας γενιάς M2, η BMW M2 CS παράγεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Μεξικό και κατασκευάζεται σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

Ο υψηλόστροφος εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας τριών λίτρων της νέας BMW M2 CS διαθέτει τεχνολογία M TwinPower Turbo και αποδίδει 530 hp, δηλαδή 50 hp περισσότερους από την προηγούμενη γενιά. Αυτό σημαίνει ότι η BMW M2 CS προσφέρει επιδόσεις αντίστοιχες με εκείνες της BMW M3 Competition Sedan με M xDrive και της BMW M4 Competition Coupé με M xDrive. Η ισχύς μεταδίδεται στους πίσω τροχούς μέσω του οκτατάχυτου κιβωτίου M Steptronic με λειτουργία Drivelogic, το οποίο περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.

Με τις βελτιωμένες επιδόσεις της, η νέα BMW M2 CS εδραιώνει την ηγετική θέση της στην κατηγορία compact μοντέλων υψηλών επιδόσεων. Το υψηλό αυτό επίπεδο απόδοσης επιτυγχάνεται μέσω τροποποιήσεων στο σύστημα διαχείρισης του κινητήρα, γεγονός που αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των εξαιρετικών δυνατοτήτων της εξακύλινδρης εν σειρά μονάδας που έχει δημιουργήσει η BMW M GmbH.

Για να μπορούν οι οδηγοί να απολαύσουν τα ανώτερα χαρακτηριστικά απόδοσης του κινητήρα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, έχουν γίνει βελτιώσεις στη χαρτογράφηση σε όλα τα drive modes που μπορούν να επιλεγούν μέσω του μενού M Setup.

Η τελική ταχύτητα της ειδικής έκδοσης, η οποία εξοπλίζεται στάνταρ με το M Driver’s Package, περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 302 km/h και συνοδεύεται από ένα σπορ ήχο του κινητήρα, που παράγεται από το ειδικά σχεδιασμένο σύστημα εξαγωγής M.

Το στάνταρ σύστημα φρένων M Compound με κόκκινες δαγκάνες εξασφαλίζει ισχυρή επιβράδυνση, ενώ προαιρετικά διατίθενται τα κεραμικά φρένα M Carbon,. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται αποκλειστικές για την CS ζάντες αλουμινίου M με διάμετρο 19 ίντσες εμπρός και 20 ίντσες πίσω και συνδυάζονται στάνταρ με ελαστικά πίστας, διαστάσεων 275/35 ZR19 και 285/30 ZR20, αντίστοιχα.

Το εσωτερικό της νέας BMW M2 CS συνδυάζει την αποκλειστική αισθητική με τη σπορ αίσθηση που προσφέρουν τα χαμηλού βάρους θερμαινόμενα μπάκετ καθίσματα M Carbon, τα οποία διαθέτουν μία ευρεία γκάμα ηλεκτρικών ρυθμίσεων. Τα ενσωματωμένα προσκέφαλα είναι αφαιρούμενα και, χάρη στην επιλογή ενσωμάτωσης ζωνών ασφαλείας πολλαπλών σημείων, βελτιώνουν την ετοιμότητα του αυτοκινήτου για χρήση σε πίστα.