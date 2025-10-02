Το MINI John Cooper Works Cabrio προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία σπορ οδήγησης κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Με τη χαρακτηριστική go-kart αίσθηση και τις συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις του, είναι ιδανικό για οδήγηση τόσο μέσα την πόλη όσο και έξω από αυτή. Χάρη στον κινητήρα TwinPower Turbo και την αναδιπλούμενη μαλακή οροφή, οι επιδόσεις και η αίσθηση ελευθερίας συνδυάζονται με τον καλύτερο τρόπο σε ένα ΜΙΝΙ.

Ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 2,0 λίτρων με διπλό τούρμπο και κυβισμό 1.998 κ.εκ. χαρίζει στο MINI John Cooper Works Cabrio μία χαρακτηριστική σπορ αίσθηση. Με ισχύ στους 231 ίππους και μέγιστη ροπή τα 380 Nm, ο κινητήρας προσφέρει εντυπωσιακή δυναμική, με επιτάχυνση 0 – 100 km/h σε μόλις 6,4 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 245 km/h. Το 7-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη εξασφαλίζει εξαιρετικά γρήγορες αλλαγές για συνεχή ροή ισχύος. Τα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων επιτρέπουν ακριβείς αλλαγές χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να πάρει τα χέρια του από το τιμόνι. Η ειδικά ρυθμισμένη σπορ ανάρτηση του κορυφαίου μοντέλου εξασφαλίζει άψογο χειρισμό, ενώ τα σπορ φρένα με δαγκάνες σε χρώμα Chili Red και λογότυπο JCW προσφέρουν ακρίβεια και απόλυτη σιγουριά στο φρενάρισμα.

Η μαλακή οροφή διατίθεται σε μαύρο χρώμα ή με γκρι μοτίβο Union Jack. Ανοίγει πλήρως σε μόλις 18 δευτερόλεπτα, ακόμη και εν κινήσει, σε ταχύτητες έως 30 km/h. Επιπλέον, μπορεί να ανοίξει μερικώς κατά 40 cm, όπως μια ηλιοροφή, σε οποιαδήποτε ταχύτητα, προσφέροντας στον οδηγό και τους επιβάτες μια επιπλέον, ξεχωριστή επιλογή για οδήγηση κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Ο ανεμοθώρακας περιορίζει τους ανεπιθύμητους στροβιλισμούς και τον θόρυβο του αέρα με λίγα απλά βήματα, διασφαλίζοντας ξεκούραστη και διασκεδαστική εμπειρία open-air οδήγησης. Το πρακτικό και έξυπνο Always Open Timer καταμετρά στην οθόνη OLED του κεντρικού οργάνου τον χρόνο οδήγησης με την οροφή ανοιχτή.

Ο δυναμικός και συνάμα σπορ σχεδιασμός συνεχίζεται και στο εσωτερικό με τα σπορ καθίσματα JCW σε κόκκινο και μαύρο να προσφέρουν εξαιρετική στήριξη. Μαζί και το σπορ τιμόνι JCW αλλά και το αποκλειστικό ηχοσύστημα surround της Harman Kardon, που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια ηχητική εμπειρία. Τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του MINI John Cooper Works Cabrio προσφέρουν χαρακτηριστικά που συνδυάζουν τη διασκεδαστική οδήγηση με την ασφάλεια και την άνεση. Δώδεκα αισθητήρες υπερήχων και τέσσερις κάμερες περιμετρικής θέασης απαλλάσσουν τον οδηγό από το περιττό άγχος κατά τη διάρκεια των ελιγμών, ώστε να επικεντρώνεται σε αυτό που μετράει περισσότερο, δήλαδή την αίσθηση ελευθερίας «Always Open» που προσφέρει το Cabrio.