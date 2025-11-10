Το Dacia Bigster βρίσκεται και επίσημα στη λίστα των επτά φιναλίστ για το Ευρωπαϊκό Βραβείο «Car of the Year 2026». Με αυτό τον τρόπο επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Dacia να προσφέρει αυθεντικά, προσιτά και στιβαρά SUV με σύγχρονη τεχνολογία. Το οικογενειακό SUV που παρουσιάστηκε την άνοιξη του 2025, έχει ήδη καταγράψει 40.000 ταξινομήσεις και πάνω από 55.000 παραγγελίες μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, αποδεικνύοντας την απήχησή του σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές.

Το Bigster σηματοδοτεί την επιθετική είσοδο της Dacia στην κατηγορία C-SUV, προσφέροντας άνετο εσωτερικό για όλη την οικογένεια, μεγάλο χώρο αποσκευών και εντυπωσιακές εκτός δρόμου δυνατότητες. Παράλληλα, παραμένει πιστή στην υπόσχεση της μάρκας: να κάνει το ουσιαστικό προσιτό, χωρίς συμβιβασμούς σε ασφάλεια, τεχνολογία ή ποιότητα κατασκευής.

Χάρη στο δυναμικό σχεδιασμό, την καινοτόμο τεχνολογία και τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία, το Dacia Bigster κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις της επιτροπής και να μπει στην τελική λίστα των επτά φιναλίστ για τον τίτλο του «Car of the Year 2026». Η τελική απονομή του βραβείου θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο του Brussels Motor Show.

Ο εξωτερικός του σχεδιασμός είναι καθόλα σύγχρονος και προσδίδει δυναμισμό και στιβαρότητα, δείχνοντας έτσι και τον περιπετειώδη χαρακτήρα του. Ξεχωρίζουν στοιχεία όπως το συμπαγές, κατακόρυφο εμπρός μέρος, η γυαλιστερή μαύρη γρίλια με το σήμα στο κέντρο της, οι τονισμένοι θόλοι των τροχών και τα προστατευτικά που καλύπτουν περιφερειακά το αμάξωμα. Τα φωτιστικά σώματα βρίσκονται στις γωνίες του αμαξώματος και διαθέτουν την υπογραφή σχήματος Y.

Στο εσωτερικό οι σχεδιαστές έδωσαν μεγάλη βάση στα ουσιώδη: χώροι, εργονομία και άνεση. Eίναι ένα από τα πιο ευρύχωρα αυτοκίνητα στην κατηγορία των C-SUV, κάτι που αποδεικνύεται από τους πολλούς χώρους φύλαξης μικροαντικειμένων, το εσωτερικό ύψος και τους χώρους για τους πίσω επιβάτες. Προσφέρει επίσης ένα κορυφαίο σε διαστάσεις χώρο αποσκευών που φθάνει τα 667 λίτρα ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων ο χώρος πολλαπλασιάζεται και προσφέροντας ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο με μήκος τα 2,7 μέτρα. Με περισσότερο στυλ και σχεδίαση και με πληθώρα πρόσθετων συστημάτων και χαρακτηριστικών, στο εσωτερικό συναντούμε την κεντρική οθόνη αφής 10,1″, και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10’’. Την εμφάνιση τους κάνουν, επίσης, και εξοπλιστικά στοιχεία όπως η ηλιοροφή, openR link, Android Auto, Apple CarPlay και πολλά άλλα.

Το μοντέλο παρουσιάζεται στην αγορά με νέα εξηλεκτρισμένα σύνολα, Mild Hybrid και Full Hybrid. Kαι ο Όμιλος Πηλακούτα φρόντισε να δώσει την ευκαιρία στον Κύπριο αγοραστή να γνωρίζει από κοντά τις αξίες και τα πλεονεκτήματα του νέου Bigster, με μια ειδική τιμή από €24.900.