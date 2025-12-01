Η Volvo Cars για ακόμη μια φορά αποδεικνύει την απόλυτη πρωτοπορία της στην ασφάλεια, καθώς η νέα πολυπροσαρμοζόμενη ζώνη ασφαλείας, αναγνωρίστηκε από το περιοδικό TIME σαν μια από τις καλύτερες εφευρέσεις (Best Inventions) για το 2025. Αυτή είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η Volvo περιλαμβάνεται στη λίστα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευσή της στην τεχνολογική καινοτομία που σώζει ζωές.

Η νέα ζώνη ασφαλείας αποτελεί μια παγκόσμια πρωτιά, σχεδιασμένη να προσαρμόζει την προστασία της ανάλογα με το άτομο που τη φοράει αλλά και τις συνθήκες στο δρόμο. Χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τους προηγμένους αισθητήρες του οχήματος, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει την ένταση της απειλής και να προσαρμόζει τη δύναμη και τη συμπεριφορά της ζώνης με απόλυτη ακρίβεια.

Για πρώτη φορά, μια ζώνη ασφαλείας δεν προσφέρει απλώς ένα στάνταρ επίπεδο προστασίας, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με το σενάριο σύγκρουσης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του επιβάτη, όπως ύψος, βάρος και σωματότυπος και ανάλογα με τη θέση καθίσματος και τη στάση του σώματος. Για παράδειγμα, σε μια σοβαρή σύγκρουση ένας μεγαλύτερος επιβάτης λαμβάνει υψηλότερη ρύθμιση φόρτισης της ζώνης, μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών στο κεφάλι. Αντίθετα, σε έναν μικρότερο σωματότυπο και σε ελαφρύτερο ατύχημα, η ζώνη επιλέγει χαμηλότερη ρύθμιση ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος κατάγματος πλευρών.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η τεχνολογία έχει σχεδιαστεί ώστε να βελτιώνεται συνεχώς. Με over-the-air ενημερώσεις λογισμικού, η Volvo μπορεί να αναβαθμίζει τις στρατηγικές αντίδρασης της ζώνης, τα μοντέλα που αφορούν τη συμπεριφορά των επιβατών και την απόκριση σε νέα ατυχηματικά σενάρια. Με τη συγκέντρωση δεδομένων από πραγματικά ατυχήματα και καθημερινές διαδρομές, η Volvo ενισχύει συνεχώς την ευφυΐα και αποτελεσματικότητα του συστήματος, παραμένοντας πιστή στην αρχή της: να προστατεύει ανθρώπους με βάση πραγματικές ανάγκες, όχι απλώς εργαστηριακές προδιαγραφές.

Η αναγνώριση από το TIME συνδέεται στενά με την μακροχρόνια κληρονομιά της Volvo στην ασφάλεια. Μόλις πέρσι, το Driver Understanding System, που επίσης αξιοποιεί αισθητήρες για να ανιχνεύει κόπωση ή διάσπαση προσοχής του οδηγού, είχε περιληφθεί στη λίστα Best Inventions 2024. Το νέο βραβείο αποτελεί, λοιπόν, μια ακόμη απόδειξη ότι η Volvo συνεχίζει να πρωτοπορεί εκεί όπου ξεκίνησε η ίδια επανάσταση — στην ανθρώπινη προστασία.

Η πρώτη εμφάνιση της πολυπροσαρμοζόμενης ζώνης ασφαλείας θα γίνει στο νέο Volvo EX60, το οποίο θα παρουσιαστεί επίσημα στις 21 Ιανουαρίου 2026 σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση από τη Στοκχόλμη.