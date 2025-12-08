Σε μια παγκόσμια πρεμιέρα με έντονη συμβολική φόρτιση, η TOYOTA GAZOO Racing και η Lexus παρουσίασαν τρία νέα μοντέλα που φιλοδοξούν να αποτελέσουν τα μελλοντικά ορόσημα της ιαπωνικής αυτοκίνησης. Πρόκειται για τα GR GT και GR GT3 από τη μία, και το Lexus LFA Concept από την άλλη. Με κοινή φιλοσοφία και κοινή ομάδα εξέλιξης, τα τρία αυτά αυτοκίνητα ενσαρκώνουν τη σύγχρονη εκδοχή του “Shikinen Sengu”, ενός παραδοσιακού ιαπωνικού εθίμου που συνδέεται με την ανανέωση, τη διαδοχή δεξιοτήτων και τον σεβασμό στην τεχνική κληρονομιά.

Το Shikinen Sengu, βασικό τελετουργικό του Σιντοϊσμού, προβλέπει ότι ένας ναός ξαναχτίζεται κάθε λίγες δεκαετίες από την αρχή. Δεν ανανεώνονται μόνο τα κτίρια, αλλά και τα άμφια, τα εργαλεία και όλα τα τελετουργικά αντικείμενα. Στόχος είναι η μεταλαμπάδευση της τεχνογνωσίας από τους παλιότερους στους νεότερους τεχνίτες. Με αυτήν την ιδέα ως πυρήνα, ο πρόεδρος της Toyota Motor Corporation Akio Toyoda έθεσε ως στόχο τη διατήρηση και τη συνέχιση κρίσιμων δεξιοτήτων στην κατασκευή σπορ αυτοκινήτων, σε μια εποχή όπου η αυτοκίνηση αλλάζει ραγδαία.

Στο πλαίσιο αυτό, τα νέα GR GT, GR GT3 και LFA Concept τοποθετούνται ως οι πνευματικοί διάδοχοι των Toyota 2000GT και Lexus LFA, των δύο μοντέλων που στο παρελθόν καθόρισαν τι σημαίνει ιαπωνικό σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων. Η κοινή φιλοσοφία των νέων μοντέλων στηρίζεται σε τρεις άξονες. Δηλαδή, το χαμηλό κέντρο βάρους, χαμηλό βάρος με υψηλή ακαμψία και ακραία αποτελεσματική αεροδυναμική.

Το GR GT αποτελεί το νέο μεγάλο στοίχημα της Gazoo Racing. Πρόκειται για ένα κορυφαίο, πισωκίνητο σπορ αυτοκίνητο με μπροστινό κινητήρα και στόχο να συμπυκνώσει όσα έχει μάθει η Toyota μέσα από τους αγώνες και την εξέλιξη των GR μοντέλων. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε από το μηδέν και εξελίσσεται ακόμη, με οδηγούς διαφορετικών επιπέδων, από επαγγελματίες όπως οι Tatsuya Kataoka, Hiroaki Ishiura και Naoya Gamo, μέχρι τον gentleman driver Daisuke Toyoda και μια ομάδα καταξιωμένων test drivers της Toyota.

Η τεχνολογία του GR GT δείχνει ξεκάθαρα τις φιλοδοξίες του. Χρησιμοποιεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Toyota ένα πλήρως αλουμινένιο πλαίσιο για συνδυασμό ακαμψίας και χαμηλού βάρους, ενώ το σχήμα του υπακούει πλήρως στις απαιτήσεις της αεροδυναμικής. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας ολοκαίνουργιος 4λιτρος V8 biturbo ενώ το κιβώτιο είναι τοποθετημένο πίσω σε διάταξη transaxle και συνδυάζεται με carbon torque tube, ηλεκτροκινητήρα και μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Το τρίτο μέλος της τριάδας, το Lexus LFA Concept, αποτελεί μια εξίσου σημαντική συμβολή, όχι για τους θερμικούς κινητήρες, αλλά για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης. Η Lexus θέτει στόχο να δημιουργήσει ένα αληθινά συναρπαστικό BEV σπορ αυτοκίνητο, που θα ξεπερνάει τις προσδοκίες των φίλων της μάρκας. Το concept αυτό δεν είναι απλώς ένα ηλεκτρικό πρωτότυπο· είναι η προσπάθεια της εταιρείας να μεταφέρει το πνεύμα του θρυλικού LFA σε έναν ηλεκτρικό κόσμο, αξιοποιώντας τεχνογνωσία που πρέπει να διατηρηθεί και να εξελιχθεί. Με κοινή ανάπτυξη μαζί με τον Morizo και την ομάδα των GR GT/GR GT3, το νέο LFA Concept στοχεύει να δώσει απάντηση στο ερώτημα: μπορεί ένα BEV να προσφέρει τον ίδιο συναισθηματικό και οδηγικό αντίκτυπο με ένα supercar υψηλών στροφών;