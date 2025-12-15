Η Mercedes-Benz γιορτάζει φέτος μία σημαντική επέτειο. Πρόκειται για τα 30 χρόνια από την παρουσίαση του Vito στην παγκόσμια αγορά. Το μεσαίο επαγγελματικό van που έχει χαράξει μια εντυπωσιακή πορεία από το 1995 έως σήμερα, αποτελώντας για χιλιάδες επαγγελματίες έναν αξιόπιστο και ευέλικτο συνεργάτη στην καθημερινή τους εργασία. Από τεχνίτες και εταιρείες έως υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, το Vito απέδειξε με συνέπεια ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων, παραμένοντας πάντα πιστό στη φιλοσοφία της Mercedes-Benz για ασφάλεια, ποιότητα και τεχνολογική καινοτομία.

Από την πρώτη του γενιά, το Vito ξεχώρισε για την πρακτικότητα και την ικανότητά του να συνδυάζει compact διαστάσεις με εντυπωσιακή ευελιξία. Το ύψος των 1,89 μέτρων και ο έξυπνος σχεδιασμός της καμπίνας το καθιστούσαν ιδανικό για κυκλοφορία σε στενούς δρόμους και πρόσβαση σε πολυώροφα parking, ενώ το ωφέλιμο φορτίο και η άνετη καμπίνα επιβεβαίωναν τον επαγγελματικό του χαρακτήρα. Παράλληλα, ο εξοπλισμός ασφαλείας, με αερόσακο οδηγού, ABS και σύστημα αυτόματης πέδησης, ήταν εξαιρετικά μπροστά από την εποχή του.

Το 2003, η δεύτερη γενιά του Vito έφερε μια ολοκληρωτική ανανέωση. Με νέα πλατφόρμα, μετάβαση σε πίσω κίνηση, αυξημένη ικανότητα φόρτωσης έως 1.295 κιλά και επιλογή τετρακίνησης, το μοντέλο ανέβασε θεαματικά τον πήχη της κατηγορίας. Η γκάμα των κινητήρων επεκτάθηκε, ενώ το Vito E-CELL του 2010 αποτέλεσε σημείο καμπής, καθώς ήταν ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα παραγωγής, θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική σειρά eVito.

Η τρίτη γενιά που παρουσιάστηκε το 2014 συνέχισε την έντονη εξέλιξη. Με επιλογή εμπρός, πίσω ή τετρακίνησης, αυξημένες διαστάσεις και αναβαθμισμένο ωφέλιμο φορτίο, το Vito έγινε πιο πρακτικό και οικονομικό από ποτέ. Το 2018 παρουσιάστηκε η έκδοση eVito, η οποία προσέφερε μηδενικές τοπικές εκπομπές CO₂ και έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής για τη χρήση της σε στόλους πόλεων και εταιρειών διανομής. Η ανανέωση του 2020 έφερε εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης, τους νέους diesel OM 654, καθώς και το αυτόματο κιβώτιο 9G-TRONIC.

Το 2024, η Mercedes-Benz προχώρησε σε μια ακόμη σημαντική αναβάθμιση. Το Vito απέκτησε το σύστημα πολυμέσων MBUX, νέα επίπεδα ψηφιακής διασύνδεσης, προηγμένα συστήματα ασφαλείας όπως Active Brake Assist με ανίχνευση διασταυρώσεων και Active Lane Keeping Assist, ενώ ο εξοπλισμός άνεσης αναβαθμίστηκε με στοιχεία όπως η ηλεκτρική πίσω πόρτα EASY-PACK και τα νέα LED Multibeam φώτα. Η γκάμα πλέον περιλαμβάνει και βενζινοκινητήρες με ήπια υβριδική τεχνολογία.

Το Vito κατασκευάζεται αποκλειστικά στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στο Vitoria-Gasteiz στην Ισπανία, την πόλη από την οποία πήρε και το όνομά του.