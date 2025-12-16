Το Scenic E-Tech Electric είναι μία από τις πιο πρόσφατες ηλεκτρικές προτάσεις της Renault και από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του στο κοινό, το οικογενειακό SUV ξεχώρισε με το πλήρες οπλοστάσιο τεχνολογιών του. Όμως, η Renault αποφάσισε να εμπλουτίσει περαιτέρω, ώστε να καταστήσει ακόμα πιο ευχάριστη τη συμβίωση του οδηγού και των επιβατών με το όχημα.

Ειδικότερα, οι εκδόσεις με σύστημα αναγεννητικής πέδησης και τα πετάλ στο τιμόνι πλέον επωφελούνται από λειτουργία One-Pedal. Πέρα από μία πέμπτη βαθμίδα ανάκτησης ενέργειας, το σύστημα επιτρέπει την επιτάχυνση, την επιβράδυνση και την ακινητοποίηση του οχήματος (π.χ. σε φανάρια), μόνο με το δεξί πεντάλ, χωρίς την παραμικρή χρήση του φρένου. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από την Ampere και προσφέρει και άλλα οφέλη, όπως μείωση της φθοράς των φρένων.

Επιπλέον, ο βασικός εξοπλισμός του Scenic E-Tech Electric περιλαμβάνει πλέον φορτιστή AC διπλής κατεύθυνσης 11 kW, συμβατό με παροχές από 3 kW (μονοφασική) έως 11 kW (τριφασική). Από το καλοκαίρι του 2025 θα είναι προαιρετικά διαθέσιμος και ταχυφορτιστής AC 22 kW διπλής κατεύθυνσης, που σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης επιτρέπει τον ανεφοδιασμό με 80 χλμ. σε 30 λεπτά.

Επιπροσθέτως, με έναν αντάπτορα V2L (Vehicle-to-Load), το Scenic E-Tech Electric μπορεί να τροφοδοτήσει συσκευές όπως καφετιέρες ή ακόμα ηλεκτρικά πατίνια. Η μπαταρία του οχήματος παρέχει ισχύ αντίστοιχη με μια πρίζα 220 V, με μέγιστη απόδοση 3,7 kW.

Η επόμενη προσθήκη αφορά τον εκτενέστερο εξοπλισμό στις εκδόσεις Esprit Alpine και Iconic. Στην πρώτη, τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν πλέον στάνταρ ηλεκτρικές ρυθμίσεις έξι κατευθύνσεων (εμπρός-πίσω, ύψος και κλίση), επιπλέον της ηλεκτρικής οσφυϊκής υποστήριξης και της λειτουργίας θέρμανσης που προϋπήρχε, ενώ το κάθισμα του οδηγού περιλαμβάνει επίσης λειτουργία μασάζ.

Η έκδοση Iconic προσφέρει δύο νέες επιλογές εσωτερικής διακόσμησης με αναβαθμισμένες υφασμάτινες επενδύσεις (εν μέρει βιολογικής προέλευσης TEP). Η βασική επένδυση Titanium Black συνδυάζεται με διακοσμητικές λεπτομέρειες από Alcantara στις πόρτες και το ταμπλό, ενώ προαιρετικά διατίθεται η απόχρωση Pure Cool Grey, η οποία περιλαμβάνει επίσης διακοσμητικά ένθετα από ξύλο φλαμουριάς. Ακόμη, όλα τα καθίσματα έχουν επανασχεδιαστεί για καλύτερη πλευρική στήριξη, ενώ το κάθισμα του συνοδηγού είναι πλέον ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο και θερμαινόμενο. Το κάθισμα του οδηγού διατηρεί τις λειτουργίες θέρμανσης, μασάζ και ηλεκτρικής ρύθμισης.

Αμφότερες οι εκδόσεις εξοπλίζονται με κάμερα ενσωματωμένη στην αριστερή κολόνα Α, που αναγνωρίζει τον οδηγό και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με το προσωπικό του προφίλ. Βελτιωμένο είναι και το σύστημα πολυμέσων openR που ενσωματώνει τις κορυφαίες υπηρεσίες και εφαρμογές της Google.

Το αναβαθμισμένο Scenic E-Tech Electric διαθέτει, επίσης, τη λειτουργία Connected Maintenance, μετριάζοντας το άγχος για την επόμενη προγραμματισμένη επίσκεψη στο συνεργείο, ενώ έρχεται και μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου του Aero Cargo Box που προσαρμόζεται στον κοτσαδόρο και προσφέρει 310 λίτρα επιπλέον χώρου.