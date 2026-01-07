Ο Όμιλος BMW ενσωματώνει μπαταρίες στερεάς κατάστασης (all-solid-state battery) της Solid Power σε μία BMW i7 η οποία ήδη δοκιμάζεται στη Γερμανία. Τα δυνητικά πλεονεκτήματα της ASSB (all-solid-state battery) είναι η υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα σε ένα σύστημα αποθήκευσης compact διαστάσεων σε σύγκριση με τις υφιστάμενες τεχνολογίες.

Από το 2022, ο Όμιλος BMW και η Solid Power, Inc. έχουν εντατικοποιήσει τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη της τεχνολογίας μπαταριών στερεάς κατάστασης (ASSB), στο πλαίσιο της συμφωνίας τους περί μεταφοράς τεχνογνωσίας.

Και οι δύο εταιρείες πιστεύουν στις δυνατότητες της αυθεντικής τεχνολογίας ASSB αφού μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία, χωρίς τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με το αυξημένο βάρος του συνολικού συστήματος αποθήκευσης.

Η πρωτότυπη μπαταρία που ενσωματώνεται στο όχημα δοκιμών BMW i7 συνδυάζει τη δοκιμασμένη αρχιτεκτονική Gen5 (πρισματικές κυψέλες σε μονάδες) με νέους, καινοτόμους τρόπους ενσωμάτωσης των κυψελών ASSB της Solid Power».

Στις δοκιμές αυτές θα διερευνηθεί, μεταξύ άλλων, η διαχείριση της επέκτασης των κυψελών, ο έλεγχος της πίεσης λειτουργίας και η ρύθμιση των θερμοκρασιακών συνθηκών.

Οι καινοτόμες κυψέλες αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από την Solid Power, σε συνεργασία με ειδικούς του BMW Group. Απαιτούνται περαιτέρω βήματα εξέλιξης για την εφαρμογή της τεχνολογίας ASSB σε ένα ανταγωνιστικό συνολικό σύστημα αποθήκευσης.

Το BMW Group και η Solid Power συνεργάζονται από το 2016 μέσω μιας εκτεταμένης «Συμφωνίας Κοινής Ανάπτυξης», η οποία υποστηρίχθηκε με την επένδυση του BMW Group στη Solid Power τον Μάιο του 2021, στο πλαίσιο ενός κύκλου χρηματοδότησης.

Η BMW θα λειτουργήσει μια πιλοτική γραμμή παραγωγής κυψελών μπαταριών στερεάς κατάστασης στο CMCC (Cell Manufacturing Competence Center) στο Parsdorf, βάσει άδειας έρευνας & εξέλιξης, αξιοποιώντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία της Solid Power. Από το 2008, το BMW Group επεκτείνει σταθερά την τεχνογνωσία του στον τομέα της τεχνολογίας κυψελών μπαταριών. Από το 2019, αυτή η τεχνογνωσία συγκεντρώνεται στο Κέντρο Αριστείας Κυψελών Μπαταριών (BCCC) του BMW Group στο Μόναχο. Το BCCC καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, από την έρευνα και εξέλιξη έως τον σχεδιασμό και τις δυνατότητες παραγωγής των κυψελών μπαταριών.

Για την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των καινοτομιών στην τεχνολογία μπαταριών, το BMW Group συνεργάζεται με ένα δίκτυο περίπου 300 εταίρων, που περιλαμβάνει καθιερωμένες εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις και πανεπιστήμια.