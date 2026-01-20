Ο Όμιλος Πηλακούτα συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την έννοια της περιπέτειας, εμπλουτίζοντάς την με μια μοναδική αίσθηση πολυτέλειας. Αυτή τη φορά, δημιούργησε και πρόσφερε μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης Defender, αποκλειστικά για τους κατόχους και φίλους του θρυλικού μοντέλου.

Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν να απολαμβάνουν την εμπειρία με μια επιλεγμένη off-road διαδρομή σε αυθεντικά φυσικά τοπία. Η εκκίνηση πραγματοποιήθηκε από το Επισκοπειό και η διαδρομή ολοκληρώθηκε στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας. Κάθε στάδιο ανέδειξε τις κορυφαίες δυνατότητες του Defender, συνδυάζοντας απόλυτη ασφάλεια, δυναμική οδήγηση και άμεση επαφή με τη φύση. Μια εμπειρία που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην περιπέτεια και την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια.

Η κορυφαία στιγμή της εκδήλωσης ήταν η αποκάλυψη του ολοκαίνουργιου Defender 110 Trophy Edition. Η παρουσίασή του αποτέλεσε το απόλυτο highlight της ημέρας και την πρώτη επίσημη εμφάνισή του στην Κύπρο. Εμπνευσμένο από εμβληματικούς off-road διαγωνισμούς, όπως το Camel Trophy, το μοντέλο ξεχωρίζει με τα χρώματα Deep Sandglow Yellow και Keswick Green, τα ειδικά off-road αξεσουάρ, το πολυτελές εσωτερικό από δέρμα Windsor και τη χαρακτηριστική χάραξη στη δοκό. Ένα Defender με καθαρό χαρακτήρα, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν αυθεντική περιπέτεια με στυλ.

Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ένα ταξίδι υψηλής γαστρονομίας στο εκλεκτό εστιατόριο Salt and Fire. Οι καλεσμένοι συμμετείχαν σε ένα Grill Masterclass αφιερωμένο στην τέχνη του open-fire cooking και σε ένα Wine Pairing Experience της εταιρείας Βάσσος Ηλιάδης, σχεδιασμένο και εκτελεσμένο από επαγγελματία sommelier. Η καθοδηγούμενη γευσιγνωσία ανέδειξε με ακρίβεια τη σχέση φαγητού και κρασιού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία υψηλού επιπέδου.

Η ημέρα, γεμάτη αυθεντικότητα, κομψότητα και εμπειρίες με ουσία, επιβεβαίωσε ότι το Defender δεν είναι απλώς ένα όχημα εκτός δρόμου, αλλά και σύμβολο ελευθερίας, περιπέτειας και σύγχρονου lifestyle.

Με πρωτοβουλίες όπως το Defender Experience, ο Όμιλος Πηλακούτα αναδεικνύει το Defender σε κάτι πολύ περισσότερο από ένα αυτοκίνητο. Το θρυλικό μοντέλο αποτελεί τρόπο ζωής που συνδυάζει δύναμη και αισθητική και δίνει την υπόσχεση για καθημερινή απόλαυση περιπέτειας και πολυτέλειας.