Η Kia συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην κυπριακή αγορά, διατηρώντας την πρώτη θέση στις πωλήσεις καινούργιων οχημάτων για πέμπτη χρονιά στη σειρά σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2025. Αυτή η συνεχιζόμενη πρωτιά ενισχύει την ηγετική θέση της Kia στην Κύπρο, αντικατοπτρίζοντας την προτίμηση των Κυπρίων οδηγών για τα υψηλής ποιότητας, τεχνολογικά προηγμένα και αξιόπιστα οχήματα της μάρκας.

Κατά το 2025, η Kia προσέφερε στην αγορά μια ευρεία γκάμα μοντέλων που καλύπτουν κάθε ανάγκη: από συμπαγείς πόλης μέχρι SUV και ηλεκτρικά οχήματα. Στην επίσημη ιστοσελίδα της Kia Κύπρου παρουσιάζεται πλήρης σειρά μοντέλων για την τρέχουσα χρονιά και περιλαμβάνει τόσο παραδοσιακούς κινητήρες όσο και ηλεκτροκίνηση

Κορυφαία Μοντέλα της Kia που κυκλοφόρησαν το 2025

Βενζινο/Πετρελαιοκίνητα & Υβριδικά

Picanto – Ιδανικό για αστική χρήση με σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνολογία

– Ιδανικό για αστική χρήση με σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνολογία Stonic – Compact SUV με ισορροπημένο χαρακτήρα για πόλη και ταξίδι

– Compact SUV με ισορροπημένο χαρακτήρα για πόλη και ταξίδι XCeed – Πρακτικό crossover με κομψές γραμμές και σύγχρονο εξοπλισμό

– Πρακτικό crossover με κομψές γραμμές και σύγχρονο εξοπλισμό Sportage & Sorento – SUV με πλούσιες επιλογές κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων και υβριδικών εκδόσεων για ισορροπία απόδοσης και οικονομίας καυσίμου

Ηλεκτρικά / Ηλεκτροποιημένα Οχήματα

EV2, EV3, EV4, EV5, EV6, EV9 – Ηλεκτρικά μοντέλα με διαφορετικά μεγέθη και αυτονομίες, από compact crossover έως μεγάλο SUV, ενισχύοντας το Kia «Go Electric» πρόγραμμα

– Ηλεκτρικά μοντέλα με διαφορετικά μεγέθη και αυτονομίες, από compact crossover έως μεγάλο SUV, ενισχύοντας το Kia «Go Electric» πρόγραμμα Niro Hybrid / EV – Προσφέρει επιλογές μεταξύ υβριδικής και πλήρως ηλεκτρικής εμπειρίας

– Προσφέρει επιλογές μεταξύ υβριδικής και πλήρως ηλεκτρικής εμπειρίας PV5 Cargo – Νέας γενιάς ηλεκτρικό επαγγελματικό van της Kia, ιδανικό για στόλους, διανομές και επαγγελματίες που απαιτούν ευελιξία, χαμηλό κόστος λειτουργίας και μηδενικούς ρύπους.

Η Loutsios Group, επίσημος αντιπρόσωπος της Kia στην Κύπρο, εκφράζει την ικανοποίησή της για την σταθερή επιτυχία της μάρκας στην κυπριακή αγορά και δηλώνει δεσμευμένη να συνεχίσει να υποστηρίζει πελατειακά την Kia με τον ίδιο επαγγελματισμό και πάθος στο μέλλον.

www.kia.com.cy