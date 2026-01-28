Η Volvo ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ηλεκτροκίνηση παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο EX60. Ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να αλλάξει τους κανόνες στη μεγαλύτερη και πιο ανταγωνιστική κατηγορία της παγκόσμιας αγοράς. Με κορυφαία αυτονομία, εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, προηγμένη τεχνολογία και τιμολογιακή στρατηγική που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό, το EX60 αποτελεί τη νέα αιχμή του δόρατος της Volvo στη μετάβαση προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό οικογενειακό SUV θα συνυπάρχει στη γκάμα της Volvo παράλληλα με το XC60.

To EX60 έρχεται για να βάλει τέλος στο άγχος της αυτονομίας, προσφέροντας έως και 810 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση στην τετρακίνητη έκδοση. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην κατηγορία, ξεπερνώντας όχι μόνο κάθε προηγούμενο ηλεκτρικό Volvo αλλά και τους βασικούς ανταγωνιστές που παρουσιάστηκαν πρόσφατα, θέτοντας νέο σημείο αναφοράς για τα μεσαία ηλεκτρικά SUV. Η φιλοσοφία «χωρίς συμβιβασμούς» αποτυπώνεται και στους χρόνους φόρτισης. Με χρήση ταχυφορτιστή 400kW, το EX60 μπορεί να προσθέσει έως και 340 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 10 λεπτά, μετατρέποντας μια απλή στάση για καφέ σε πλήρη ανανέωση ενέργειας για το ταξίδι. Το EX60 θα διατίθεται σε τρεις βασικές εκδόσεις ηλεκτροκινητήρα. Η κορυφαία P12 AWD Electric προσφέρει τη μέγιστη αυτονομία των 810 χλμ., η P10 AWD Electric φτάνει έως τα 660 χλμ., ενώ η πισωκίνητη P6 Electric προσφέρει έως 620 χλμ. Συνολικά, το μοντέλο θα κυκλοφορήσει σε επτά διαφορετικές παραλλαγές, καλύπτοντας διαφορετικά lifestyles και ανάγκες.

Η νέα πλατφόρμα SPA3, πάνω στην οποία βασίζεται το EX60, αποτελεί τη νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική της Volvo, με τεχνολογίες όπως cell-to-body κατασκευή, νέας γενιάς ηλεκτροκινητήρες και νέα σχεδίαση μπαταριών. Όλα αυτά μειώνουν το βάρος, αυξάνουν την απόδοση και συμβάλλουν στο χαμηλότερο ανθρακικό αποτύπωμα που έχει επιτύχει ποτέ πλήρως ηλεκτρικό Volvo, αντίστοιχο με εκείνο του μικρότερου EX30. Σχεδιαστικά, το EX60 εξελίσσει τη σκανδιναβική αισθητική σε μια νέα ηλεκτρική εποχή. Η χαμηλή εμπρός όψη, η κεκλιμένη γραμμή οροφής και οι αεροδυναμικές πλευρές προσφέρουν συντελεστή οπισθέλκουσας μόλις 0,26, στοιχείο που συμβάλλει άμεσα στη μεγάλη αυτονομία. Στο εσωτερικό, τα φυσικά υλικά, οι έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι και το επίπεδο πάτωμα δημιουργούν ένα άνετο, πρακτικό και premium περιβάλλον για όλη την οικογένεια.

Το EX60 είναι επίσης το πιο «έξυπνο» Volvo μέχρι σήμερα. Είναι το πρώτο μοντέλο που λανσάρεται με τον νέο AI βοηθό Gemini της Google, πλήρως ενσωματωμένο στο σύστημα του αυτοκινήτου, επιτρέποντας φυσικές συνομιλίες χωρίς συγκεκριμένες εντολές. Η συνεργασία με Google, NVIDIA και Qualcomm ενισχύει τον τεχνολογικό χαρακτήρα του μοντέλου. Όπως αρμόζει στη Volvo, η ασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο. Το EX60 διαθέτει πολυαισθητηριακή αντίληψη του περιβάλλοντος, ενισχυμένο κλωβό ασφαλείας με ατσάλι βορίου και την πρωτοποριακή multi-adaptive ζώνη ασφαλείας, που προσφέρει εξατομικευμένη προστασία

Το Volvo EX60 είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στην Ευρώπη, με την παραγωγή να ξεκινά την άνοιξη στη Σουηδία και τις πρώτες παραδόσεις να αναμένονται το καλοκαίρι.