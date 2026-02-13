Ο Όμιλος Πηλακούτα συνεχίζει να ενισχύει τη θέση της Dacia στην κυπριακή αγορά, ανακοινώνοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική προσφορά για το νέο υβριδικό Dacia Duster. Το δημοφιλές SUV είναι πλέον διαθέσιμο στην τιμή των €24.900 για την έκδοση Full Hybrid με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Παράλληλα, διαθέτει και την πενταετή εργοστασιακή εγγύηση, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της μάρκας για εξαιρετική σχέση αξίας αγοράς.

Το νέο Duster αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη του μοντέλου μέχρι σήμερα, καθώς συνδυάζει τον παραδοσιακό, ανθεκτικό χαρακτήρα του με ένα σύγχρονο υβριδικό σύστημα κίνησης. Διαθέτει τον κινητήρα 1.6 λίτρων HEV, ο οποίος αποδίδει συνδυαστικά 140 ίππους. Το υβριδικό σύστημα επιτρέπει έως και 80% κίνηση με ηλεκτρική ενέργεια σε αστικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση, μειωμένους ρύπους και ιδιαίτερα αθόρυβη λειτουργία, χωρίς την ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή.

Η νέα γενιά του Duster διατηρεί τον αυθεντικό SUV χαρακτήρα που το καθιέρωσε, αλλά υιοθετεί μια πιο σύγχρονη και δυναμική σχεδίαση. Το αμάξωμα διαθέτει έντονες γραμμές, στιβαρή εικόνα και αυξημένη απόσταση από το έδαφος, στοιχεία που ενισχύουν την εκτός δρόμου ικανότητα αλλά και την αίσθηση ασφάλειας στην καθημερινή χρήση. Με μήκος περίπου 4,34 μέτρα και πλάτος κοντά στα 1,81 μέτρα, το Duster προσφέρει άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, ενώ το ύψος και η θέση οδήγησης εξασφαλίζουν εξαιρετική ορατότητα.

Στο εσωτερικό, το ταμπλό διαθέτει μια μοντέρνα σχεδίαση, με ψηφιακό πίνακα οργάνων και μεγάλη οθόνη πολυμέσων που υποστηρίζει σύγχρονες λειτουργίες συνδεσιμότητας. Οι χώροι είναι πρακτικοί και ευέλικτοι, με αρκετές θήκες και άνετα καθίσματα, καθιστώντας το Duster ιδανικό τόσο για οικογενειακή χρήση όσο και για ταξίδια. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, όπως σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και αισθητήρες στάθμευσης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την άνεση. Παράλληλα, η αυτόματη λειτουργία του υβριδικού συστήματος προσφέρει ομαλή οδήγηση χωρίς την ανάγκη ενασχόλησης με τη φόρτιση ή την επιλογή προγραμμάτων.

Με τιμή €24.900, πλούσιο εξοπλισμό και προηγμένη υβριδική τεχνολογία, το νέο Dacia Duster Full Hybrid Automatic αποτελεί μία από τις πιο συμφέρουσες προτάσεις στην κατηγορία των SUV.