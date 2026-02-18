Το ηλεκτρικό SUV που ανοίγει νέο κεφάλαιο για την Porsche.



Στον εκθεσιακό χώρο Destination Porsche Limassol πραγματοποιήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου αποκλειστική προ παρουσίαση της νέας Porsche Cayenne Electric, η οποία έφτασε απευθείας από τη Γερμανίαγια περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το κυπριακό κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το νέο μεγάλο ηλεκτρικό SUV της μάρκας και το προηγμένο τεχνολογικό του υπόβαθρο.

Ένα ιστορικό μοντέλο σε νέα εποχή

Από την πρεμιέρα της το 2002, η Cayenne αποτέλεσε μοντέλο-ορόσημο για την Porsche, διευρύνοντας τη γκάμα και ενισχύοντας τη διεθνή της παρουσία. Σήμερα, η Cayenne Electric σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας, πλήρως ηλεκτρικής εποχής για το εμβληματικό SUV, το οποίο παράλληλα συνεχίζει να διατίθεται και σε εκδόσεις υβριδικής και σε εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Τεχνολογία, επιδόσεις και σπορ χαρακτήρας

Η νέα Cayenne Electric συνδυάζει καινοτόμα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης με κορυφαίες επιδόσεις, διατηρώντας αναλλοίωτο το σπορ DNA της Porsche. Θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία των πολυτελών ηλεκτρικών SUV, προσφέροντας δυναμική οδική συμπεριφορά, προηγμένη συνδεσιμότητα και υψηλό επίπεδο άνεσης.



Ως πλήρως ηλεκτρικό SUV, συνδυάζει το DNA της Porsche με πρωτοποριακή τεχνολογία: έως 850 kW (1.156 PS), επιτάχυνση 0-100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα, δυνατότητα φόρτισης έως 400 kW⁴ και αυτονομία έως 642 χιλιόμετρα. Πρόκειται για την ισχυρότερη Porsche παραγωγής όλων των εποχών — και ταυτόχρονα την πιο ευέλικτη: δυναμική στον δρόμο, ικανή εκτός δρόμου και άνετη σε μεγάλα ταξίδια.

Η νέα Porsche Cayenne Electric είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Porsche για ένα μέλλον υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτροκίνησης χωρίς συμβιβασμούς στον σπορ χαρακτήρα.

H εταιρεία A.I. Motokinisi Ltd είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο με εκθεσιακούς χώρους σε Λευκωσία και Λεμεσό.