H Mercedes 35 hp, δεν ήταν απλώς ένα ακόμη όχημα της εποχής, αλλά το πρώτο πραγματικά σύγχρονο αυτοκίνητο, θέτοντας τα θεμέλια για την εξέλιξη της αυτοκίνησης όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. H Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) ολοκλήρωσε στο Cannstatt το πρώτο αυτοκίνητο που έφερε το όνομα Mercedes. Η δημιουργία του αυτοκινήτου έγινε κατόπιν απαίτησης του Emil Jellinek, επιχειρηματία και βασικού συνεργάτη της DMG, ο οποίος ήταν και ο σημαντικότερος πελάτης της εταιρείας εκείνη την περίοδο. Ο Jellinek ζητούσε ένα όχημα πιο ισχυρό, ασφαλές και σύγχρονο από οτιδήποτε υπήρχε μέχρι τότε. Στους αγώνες εκείνης της περιόδου, τα αυτοκίνητά του Jellinek συμμετείχαν με το ψευδώνυμο «Mercédès», το όνομα της κόρης του, που αργότερα έγινε η εμπορική ονομασία των μοντέλων της εταιρείας.

Η Mercedes 35 hp αποτέλεσε ένα πραγματικό τεχνολογικό άλμα. Μόλις 14 χρόνια μετά την ανεξάρτητη εφεύρεση του αυτοκινήτου από τους Carl Benz και Gottlieb Daimler, το νέο μοντέλο εισήγαγε μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία σχεδίασης. Σε αντίθεση με τα μέχρι τότε «αυτοκινούμενα αμαξίδια», η Mercedes 35 hp σχεδιάστηκε από την αρχή ως αυτοκίνητο. Διέθετε χαμηλό κέντρο βάρους, μεγάλο μεταξόνιο και φαρδιά μετατρόχια, στοιχεία που εξασφάλιζαν πρωτόγνωρη σταθερότητα και ασφάλεια. Σημαντικές καινοτομίες αποτέλεσαν επίσης η κεκλιμένη κολόνα τιμονιού και το κιβώτιο ταχυτήτων με πεντάλ συμπλέκτη, λύσεις που βελτίωσαν δραστικά την εργονομία και παραμένουν βασικές αρχές στην αυτοκινητοβιομηχανία μέχρι σήμερα.

Διέθετε ένα τετρακύλινδρο κινητήρα 5,9 λίτρων, ο οποίος απέδιδε 35 ίππους στις 950 στροφές το λεπτό. Μια εντυπωσιακή επίδοση για την εποχή εκείνη. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και το ψυγείο τύπου «κυψελωτής» δομής που σχεδίασε ο Wilhelm Maybach, προσφέροντας αποτελεσματική ψύξη και επιτρέποντας στο αυτοκίνητο να διατηρεί υψηλές επιδόσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η χαρακτηριστική αυτή μάσκα εξελίχθηκε αργότερα σε εμβληματικό στοιχείο σχεδίασης των μοντέλων Mercedes.

Μετά από εβδομάδες δοκιμών και ρυθμίσεων, το πρώτο αυτοκίνητο παραδόθηκε στον Jellinek στη Νίκαια τον Δεκέμβριο του 1900. Λίγους μήνες αργότερα, στον αγώνα Nice Race Week του 1901, η Mercedes 35 hp κυριάρχησε, κερδίζοντας σημαντικές διαδρομές και καθιερώνοντας το όνομα Mercedes στους αγώνες και στην αγορά. Το μοντέλο αυτό αποτέλεσε τη βάση για την πρώτη γενιά αυτοκινήτων Mercedes, ενώ την ίδια χρονιά η εταιρεία προχώρησε και στην αγορά του οικοπέδου στο Untertürkheim, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα το βασικό εργοστάσιο της μάρκας.