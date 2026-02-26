Η Nissan παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο concept, γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρής Ενέργειας, με το ηλιακά φορτιζόμενο Ariya, ένα πρωτότυπο που εξερευνά το μέλλον της ηλεκτροκίνησης μέσα από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Το Solar-Powered Ariya Concept εξοπλίζεται με σύστημα φωτοβολταϊκών πάνελ επιφάνειας 3,8 τετραγωνικών μέτρων, ενσωματωμένων στο καπό, την οροφή και την πίσω πόρτα. Τα πάνελ υψηλής απόδοσης μετατρέπουν το ηλιακό φως απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια (DC), την οποία διαχειρίζεται για περιορισμό της ανάγκης εξωτερικής φόρτισης.

Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες αποκαλύπτουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σε ιδανικές ηλιοφάνειες, το σύστημα μπορεί να προσφέρει έως και 23 επιπλέον χιλιόμετρα αυτονομίας ημερησίως. Σε πόλεις με υψηλή ηλιακή ακτινοβολία, όπως η Βαρκελώνη, το όχημα μπορεί να παράγει κατά μέσο όρο 17,6 χιλιόμετρα ημερήσιας «ηλιακής» αυτονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nissan, οι οδηγοί θα μπορούσαν να μειώσουν τη συχνότητα φόρτισης κατά 35% έως 65%, ανάλογα με τη χρήση. Ακόμη και ένα δίωρο ταξίδι 80 χιλιομέτρων μπορεί να παράγει 0,5 kWh καθαρής ενέργειας, προσθέτοντας περίπου τρία χιλιόμετρα επιπλέον αυτονομίας χωρίς καμία εκπομπή ρύπων.

Το project υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ολλανδική Lightyear, ειδικό στην ηλιακή κινητικότητα, ενώ προηγήθηκαν δοκιμές μεγάλης απόστασης, όπως διαδρομή 1.550 χιλιομέτρων από την Ολλανδία στη Βαρκελώνη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένας οδηγός που διανύει 6.000 χλμ. ετησίως θα μπορούσε να μειώσει τις επισκέψεις φόρτισης από 23 σε μόλις οκτώ τον χρόνο.

Η Nissan εντάσσει το concept αυτό στο ευρύτερο στρατηγικό της πλάνο Ambition 2030, με στόχο την πλήρη ανθρακική ουδετερότητα σε προϊόντα και λειτουργίες έως το 2050.

Το ηλιακό Ariya δεν αποτελεί απλώς μια τεχνολογική επίδειξη, αλλά μια σαφή ένδειξη της κατεύθυνσης που μπορεί να πάρει η επόμενη γενιά ηλεκτρικών οχημάτων: περισσότερη αυτονομία, μικρότερη εξάρτηση από το δίκτυο και αξιοποίηση της πιο άφθονης ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, του ήλιου.