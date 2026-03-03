Στον πρώτο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP για το 2026, που διεξήχθη στο Chang International Circuit στο Buriram της Ταϊλάνδης, ο Ιταλός Marco Bezzecchi έδωσε ένα εντυπωσιακό δείγμα γραφής, κυριαρχώντας στη Grand Prix της Ταϊλάνδης με μια αγωνιστική εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη στους φίλους των δύο τροχών. Αποφεύγοντας τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν στο Σπριντ του Σαββάτου, ο Bezzecchi εκμεταλλεύτηκε την pole position και οδήγησε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στροφή, κατακτώντας μια κορυφαία νίκη που σηματοδοτεί την καλύτερη δυνατή έναρξη της σεζόν.

Από την εκκίνηση, ο Bezzecchi βρέθηκε μπροστά, ελέγχοντας το ρυθμό του αγώνα και αποδεικνύοντας ότι η RS-GP της Aprilia Racing ήταν απόλυτα έτοιμη για τον δύσκολο αγώνα υπό τον αφόρητο θερμό και υγρό καιρό της Ταϊλάνδης. Πιο πίσω, οι μάχες για τις θέσεις του βάθρου ήταν σκληρές και συναρπαστικές. Ο Ισπανός Pedro Acosta με KTM κατάφερε να πάρει τη δεύτερη θέση, ενώ ο συμπατριώτης του Raúl Fernández ολοκλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση, αποδεικνύοντας ότι και οι δύο πρωταγωνιστές είναι αποφασισμένοι να πρωταγωνιστήσουν στη νέα σεζόν.

Η μεγάλη είδηση της ημέρας, όμως, ήρθε από την πλευρά του πρωταθλητή Marc Márquez. Ο 33χρονος Ισπανός, που προέρχεται από μια δύσκολη περίοδο λόγω τραυματισμών, φαινόταν να βρίσκεται σε καλή θέση για μια δυνατή εκκίνηση στη χρονιά, όμως το Grand Prix τελείωσε πρόωρα για αυτόν. Λίγο πριν το τέλος του αγώνα, όταν προσπαθούσε να ανέβει προς την πρώτη πεντάδα, είχε κλατάρισμα στο πίσω ελαστικό, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει. Η εγκατάλειψη του Marquez είχε και μια ιδιαίτερη στατιστική σημασία για τη σεζόν αφού έσπασε το εκπληκτικό σερί συνεχόμενων αγώνων με παρουσία Ducati στο βάθρο, που είχε διαρκέσει από το 2021, καθώς κανείς αναβάτης της ιταλικής ομάδας δεν ολοκλήρωσε στις πρώτες τρεις θέσεις αυτή τη φορά.

Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί ένα δυναμικό ξεκίνημα για τον Bezzecchi, ο οποίος κατακτά την τρίτη του διαδοχική νίκη στο MotoGP, αν αναλογιστεί κανείς τη λήξη της περσινής σεζόν, και δείχνει ότι βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα με την Aprilia. Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στη Βραζιλία στις 22 Μαρτίου.

Τελική κατάταξη

1. Marco Bezzecchi Aprilia Racing 39:36.270

2. Pedro Acosta KTM Factory Racing +5.543 20

3. Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team +9.259 16

4. Jorge Martin Aprilia Racing +12.182

5. Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team +12.411

6. Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 +16.845

7. Brad Binder KTM Factory Racing +17.363

8. Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 +18.227

9. Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +18.340

10. Luca Marini Honda HRC Castrol +19.101