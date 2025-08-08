ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τσαγγάρη Χριστίνα, Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε. Δίπλα από υπεραγορά «Άλφα Μέγα», Έγκωμη, τηλ. 22480405, 22516861.

Μήτση Μάγδα, Πινδάρου 18. Έναντι οικήματος ΔΗΣΥ, Λευκωσία, τηλ. 22750672, 22438434.

Τρακκούδη – Κυπριανού Μαρία, Αντρέα Αβρααμίδη 88Β. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», απέναντι από ζαχαροπλαστείο «BIANCO», πλησίον φώτων τροχαίας «Κώστα Θεοδώρου», Στρόβολος, τηλ. 22490360, 22514821.

Θεοδούλου Μάριος, Θεοδόση Πιερίδη 9. Απέναντι από αρτοποιείο «Ζορπάς», Τσέρι, τηλ. 22436999, 99398839.

Χαραλαμπίδης Γιώργος, Αγίου Ελευθερίου 64Β. Πάροδος απέναντι από γήπεδο ΑΠΟΕΛ, Αρχάγγελος, Στρόβολος, τηλ. 22371177, 22353584.

Μπαλανάσιος Άνη, Ανεξαρτησίας 1, Λύμπια, τηλ. 22524387.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τορναρίτη Καρμέλια, Δημητσάνης 5. Από κυκλικό κόμβο «Ανδρέα Χαραλάμπους» προς Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25954525, 99946295.

Χριστοφόρου Νέαρχος, Λεωφ. Μακαρίου 112. Μεταξύ παιδικών «OKAIDI» και καταστήματος «Αιμίλιος Ηλιάδης Λτδ», Λεμεσός, τηλ. 25822838, 99200860.

Δάρβης Γεώργιος, Βασίλη Μιχαηλίδη 13, IASO MEDICAL CENTER, Λεμεσός, τηλ. 25347070, 99201014.

Κίρκοβα – Ανδρέου Σάσια, Χαράλαμπου Φτερούδη 2. Ανοικοδόμησης Αγ. Αθανασίου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25725558, 25588033.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.

Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.

Ιωαννίδου Χρυστάλλα, 1ης Απριλίου 29, Λάρνακα, τηλ. 24650565, 99917405.

ΠΑΦΟΣ

Ηρακλέους Μαίρη, Ακαμαντίδος 31Α. 800μ. από το περίπτερο «Time Out» προς Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου, Πάφος, τηλ. 26947629, 99107608.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γέρημου Δέσποινα, Αγίου Δημητρίου 105, κατ. 1, Παραλίμνι, τηλ. 23730220.

Μαρίνου Παρασκευή, Δημοκρατίας 20Δ. Κύριος δρόμος Σωτήρας – Λιοπετρίου, Σωτήρα, τηλ. 23743636.