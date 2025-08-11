Σε ανανέωση της διπλής προειδοποίησης για ακραία υψηλές θερμοκρασίες προχώρησε χθες το απόγευμα το Τμήμα Μετεωρολογίας. Ειδικότερα, η κίτρινη προειδοποίηση έχει ισχύ ως τις 9 π.μ., ενώ η πορτοκαλί ειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 π.μ. ως τις 5 μ.μ..

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Εποχική χαμηλή πίεση και θερμή αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Mποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 και στα δυτικά παράλια το απόγευμα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 36 στα νότια και ανατολικά παράλια και γύρω στους 34 βαθμούς στα δυτικά και βόρεια παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τρίτη, ενώ μέχρι την Πέμπτη αναμένεται μικρή άνοδος, για να παραμείνει αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.