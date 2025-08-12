ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πατάτας Αντώνιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33Γ. Απέναντι από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Λευκωσία, τηλ. 22754644, 22351030.

Κωνσταντίνου Νεκταρία, Λεωφ. Αγίου Γεωργίου 29. Από υπεραγορά «ΚΚΟΛΙΑΣ» προς Ανθούπολη, δίπλα από το «Phanos Hair Studio», 200μ. από αρτοποιείο «Λαδάς» και Τράπεζα Κύπρου, Λακατάμια, τηλ. 22730343.

Μένοικος Μιχάλης, Λεωφ. Λάρνακος 73Α, Αγλαντζιά, τηλ. 22332165, 22330865.

Κουσπής Μάριος, Λεωφ. Ελευθερίας 12Β, Λύμπια, τηλ. 22048098.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Ζήνωνος Ανδρέας, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258Β. Έναντι πρατηρίου καυσίμο Πετρολίνας, Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25821555, 99649599.

Τσογκαράκης Αλέξιος, Ναυπλίου 20. Δρόμος Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25355624, 99692879.

Ζαΐμη Μαριάννα, Πέτρου Τσίρου 35, κατ. 2. 140μ. βόρεια του πολυκαταστήματος «ERA Apollon», περιοχή «Naafi», Λεμεσός, τηλ. 25770727, 99933342.

Κολοκοτρώνη Δέσποινα, Ομήρου 63. Δίπλα από κατάστημα «SHOEBOX», Άγιος Νικόλαος, τηλ. 25313123.

Κωνσταντινίδου Ιωάννα, Λεωφ. Αμαθούντος 100 Πλησίον «Four Seasons Hotel», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25310554, 25723437.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ιακωβίδης Σταύρος, Λεωφ. Φανερωμένης 189-191. Πλησίον πρατηρίου καυσίμων Esso, Λάρνακα, τηλ. 24637499, 24657045.

Τισιένκο Βικτώρια, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 31, Μενεού, τηλ. 24427788, 99864884.

Κυρίτσης Μάριος, Διανέλλου 107. Κοντά στην εκκλησία Χρυσοπολίτισσας, Λάρνακα, τηλ. 24656514, 24636089.

ΠΑΦΟΣ

Μενελάου Μενέλαος, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 12. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Agip, δίπλα από «Papantoniou Bakeries», Γεροσκήπου, τηλ. 26812121, 99813985.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Πιττάτζιης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

Κούρτη – Στυλιανού Γρηγορία, Γρίβα Διγενή 12, Λιοπέτρι, τηλ. 23942566, 99321414.