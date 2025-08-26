Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και πιθανό και σε περιοχή του εσωτερικού, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η εκδήλωση μεμονωμένης σύντομης καταιγίδας. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέχρι το μεσημέρι κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, αναμένεται τοπικά να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα στα ανατολικά και τα νότια θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 24 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή του εσωτερικού, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη σύντομη βροχή κατά το μεσημέρι και μετά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή, δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.