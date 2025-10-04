ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Πέτρου Δέσποινα, Λεωφ. Τσερίου 84. Δίπλα από υπεραγορά «Αυγουστής», έναντι αρτοποιείου «Ζορπάς», Στρόβολος, τηλ. 22441666, 22429330.

Ακριτίδης Μιχαήλ, Λεωφ. Τζον Κένεντι 70Α. Δίπλα από «ACS courier» και απέναντι από LIDL, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22316123.

Τριανταφύλλου Φραγκίσκος Μάριος, Προδρόμου 24. Απέναντι από το Ιατρικό Κέντρο «Ευαγγελίστρια» και δίπλα από το αρτοζαχαροπλαστείο «Πανδώρα», Έγκωμη, τηλ. 22332315.

Χατζηιωάννου Αννίτα, Νάξου 14Γ. Πάροδος Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα, απέναντι από CYTA, Λευκωσία, τηλ. 22755999, 22429210, 22429429.

Νεοφύτου Μαρίνα, Γερμανού Πατρών 5. Πίσω από το MALL της Έγκωμης, Έγκωμη, τηλ. 22322226, 99089428.

Μαρκίδου Μικαέλλα, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3, Λύμπια, τηλ. 22660089.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Νικολάου Ράνια, Βασιλέως Παύλου 53. Νότια από φώτα τροχαίας «Προβίτα» και κτήριο CYTA, Λεμεσός, τηλ. 25567567, 99814805.

Παύλου Ελένη, Νίκου Παττίχη 50. Δρόμος Πολεμιδιών, 100μ. απέναντι από πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25338831, 99305036.

Πραστίτη Ελένη, Αγίας Φυλάξεως 154. Απέναντι από φρουταρία «Λιμνιά», Λεμεσός, τηλ. 25383120, 25735573.

Καλότυχου Έλση, Ανεξαρτησίας 30. Πλησίον παραλιακού δρόμου, Λεμεσός, τηλ. 25360160, 25384714.

Παναγή Χρίστος, Αριάδνης 7. Μεταξύ κινηματογράφου «Cineplex» και υπεραγοράς «Μετρό», Μουτταγιάκα, τηλ. 25320300, 97601061.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Τρουλλή Άννα, Λεωφ. Κιτίου 3, Κίτι, τηλ. 24422033, 24635160.

Καλαϊτζή Παναγιώτα, Λεωφ. Λεοντίου Μαχαιρά 20Α. Έναντι πρώην υπεραγοράς «Σαρρής», νυν «SUPER DISCOUNT», Λάρνακα, τηλ. 24651205, 99522502.

Χατζηττοφή Φίλιππος, Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 30. Πάρκινγκ υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Λάρνακα, τηλ. 24660688.

ΠΑΦΟΣ

Ανδρέου Ραφαέλα, Λεωφ. Τάφοι των Βασιλέων, Μόρφου, «Diamond Complex», κατ.15. Απέναντι από το ξενοδοχείο «Venus», Πάφος, τηλ. 26600006.

Γαβριήλ Γιάννης, Μακαρίου Γ΄ 11, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321167, 99413411.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Παντελίδου Μαρία, Μαρίας Συγκλητικής 2. Απέναντι από Σωματείο «ΠΕΚ», Παραλίμνι, τηλ. 23730111, 23744313.

Χριστοφίδου Νικολέττα, Πάνου Ιωάννου 2, Φρέναρος, τηλ. 23742270, 95967731.