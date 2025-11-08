ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Τσαγκάρης Λούκας, Γρίβα Διγενή 64 & Βύρωνος γωνία, «Bridge House», Λευκωσία, τηλ. 22671531, 22439014.

Φραγκούλη Εύα, Αθηνών 58. 50μ. μετά κατάστημα «Μαύρος» στο διχάλι προς κατάστημα «MICKEY ZORPA», Στρόβολος, τηλ. 22314660, 22492935.

Χίνη Σώτια, Αρχαγγέλου & Καληδονίων 7. Μετά την υπεραγορά «Σκλαβενίτης» προς κυκλικό κόμβο «Δίας»/ «SIGMA», έναντι καταστήματος «Scandia», Έγκωμη, τηλ. 22497200, 97497200.

Ζάννη Αρετή (Αριέττα), Λεωφ. Λάρνακος 114Α. Απέναντι από περίπτερο «Μάρω», κοντά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Αγλαντζιά, τηλ. 22260153.

Ελ Μπάνα Άχμετ, Σπύρου Τρικούπη & Ν. Καββαδία 21. Απέναντι από είσοδο υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», πίσω από «SECOND CUP café», Λακατάμια, τηλ. 22448878, 97609171.

Σταυρινίδης Γεώργιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 73Α-Β. Έναντι «McDonald’s» και πάρκινγκ υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λατσιά, τηλ. 22488398, 99497309.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πετρίδου Χρύσω, Λεωφ. Ομονοίας 12, «Αλέξια Κορτ», Λεμεσός, τηλ. 25571632, 25770448.

Φιλιππίδου – Φουρλά Μαρίνα, Νίκου Παττίχη 7Α. 500μ. βόρεια των φώτων τροχαίας των Πολεμιδιών, μεταξύ των πρατηρίων καυσίμων Πετρολίνα και ΕΚΟ, Λεμεσός, τηλ. 25334403, 25770275.

Σολομωνίδου Χριστιάνα, Αγίας Φυλαξεως 199, «Galaxia Center». Δίπλα από το αρτοποιείο «Ζορπάς», απέναντι από CYTA, πλησίον του κυκλικού κόμβου Αγίας Φύλας, Λεμεσός, τηλ. 25212266, 99354537.

Νικολαΐδου Γεωργία, Γρίβα Διγενή 2, κατ. 8. Δίπλα από Δικαστήρια και έναντι σχολείου St. Mary’s, Λεμεσός, τηλ. 25222223, 97863108.

Λεωνίδου Νατάσα, Κολωνακίου 60. Δρόμος «COLUMBIA», περιοχή Λινόπετρας, έναντι «ELECΤROLINE», Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25327766, 25102915.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Ταμπουλλής Μιχάλης, Αγίου Λαζάρου 50-52. Πλησίον εκκλησίας Αγίου Λαζάρου, Λάρνακα, τηλ. 24628869, 24362890.

Νικολάου Νάσια, Κασταλίας & Λαρίσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο «Παυλήμπεη». Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Καμάρες, Λάρνακα, τηλ. 24322811, 99082025.

Σεβέρης Μάριος, Παύλου Βαλδασερίδη 8. Πλησίον υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Λάρνακα, τηλ. 24639410, 24662497.

ΠΑΦΟΣ

Πετεινού Αμαρυλλίς, Ανδρέα Έλληνα, «Oriental Complex», Shop 3. Δίπλα από το International School of Paphos, Πάφος, τηλ. 26653929, 99456401.

Ερωτοκρίτου Άννα, Βασιλέως Στασίκου, κατ. 3, Προδρόμι, τηλ. 26652110, 97678977.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Γιάλλουρος Πανίκος, 1ης Απριλίου 184. Απέναντι από την υπεραγορά «Σκλαβενίτης», Παραλίμνι, τηλ. 23825979, 23744771.

Κύζα Ελένη, Φώτη Πίττα 20. Απέναντι από κατάστημα «Τρικωμίτης», Φρέναρος, τηλ. 23820331, 99827982.