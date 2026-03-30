Αποζημίωση 14 εκατ. δολαρίων εξασφάλισε γυναίκα από τη Φλόριντα, η οποία κατάπιε εν αγνοία της μεταλλικά καρφιά και θραύσματα που περιέχονταν σε παγωτό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, όταν η Μπράντι Μπάκλεϊ σταμάτησε σε drive-through κατάστημα παγωτού και παρήγγειλε ένα χωνάκι με γεύση βούτυρο και πεκάν. Όπως αναφέρεται όμως σε αγωγή που κατατέθηκε το 2019, το παγωτό περιείχε «πολλαπλά μεταλλικά καρφιά ή/και μεταλλικά θραύσματα».

Η Μπάκλεϊ δοκίμασε από το παγωτό, και σύμφωνα με τα λεγόμενά της, της ζήτησε να δοκιμάσει και γιος της. Τότε παρατήρησε ότι «υπήρχε ένα μεταλλικό καρφί μέσα, δηλαδή μέσα στο χωνάκι, σχεδόν ενσωματωμένο», είπε.

Η ίδια περιέγραψε ότι αντιλήφθηκε κάτι παράξενο ήδη από την πρώτη μπουκιά, όταν ένιωσε κάτι να «κολλά» στον λαιμό της, και αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για ξηρό καρπό. Μετά από επίσκεψη στο νοσοκομείο και ακτινογραφία επιβεβαιώθηκε πως είχε καταπιεί πράγματι ένα καρφί.

Τα επικίνδυνα αντικείμενα ήταν ενσωματωμένα στο παγωτό και δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι.

Τι υπέστη η γυναίκα αφού έφαγε παγωτό που είχε μέσα καρφιά

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η Μπάκλεϊ υπέστη σοβαρές και μόνιμες βλάβες στο κεφάλι, τον αυχένα, τα άκρα και το νευρικό σύστημα, καθώς και σημαντικές ουλές και παραμορφώσεις. Παράλληλα, υπέστη μόνιμη απώλεια σωματικών λειτουργιών και νευρολογικές βλάβες. Η ίδια και ο σύζυγός της υποστηρίζουν ότι το περιστατικό τούς στέρησε τη δυνατότητα να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

Στην αγωγή η Μπάκλεϊ ισχυρίστηκε επίσης ότι επιβαρύνθηκε με υψηλά ιατρικά έξοδα και υπέστη απώλεια εισοδήματος καθώς και μείωση της μελλοντικής της δυνατότητας να κερδίζει χρήματα.

Η αγωγή στράφηκε κατά πολλαπλών εταιρικών οντοτήτων της Bruster’s, κατηγορώντας τες ότι δεν διασφάλισαν ότι τα προϊόντα τους ήταν ασφαλή για κατανάλωση.

Παρότι αρχικά η Μπάκλεϊ ζήτησε το ελάχιστο ποσό για την εκδίκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο επιδίκασε τελικά 14 εκατομμύρια δολάρια, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα και τη μονιμότητα των βλαβών που υπέστη.

iefimerida.gr