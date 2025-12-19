ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Κουζούπη Ανδρούλλα (Άντρη), Τσερίου 184. Μεταξύ κυκλικού κόμβου «Θεόκτιστο» και «Food Park», Στρόβολος, τηλ. 22444666.
Νουρής Νίκος, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 33. Έναντι Αγοράς Αγίου Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751801, 22374323.
Αντωνίου Μαργαρίτα, Δημοκρατίας 16. Από φώτα τροχαίας «Coca-Cola» προς οδόφραγμα Αγίου Δομετίου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22322700.
Τσαγγαρίδης Χαράλαμπος, Μακεδονιτίσσης 92A+B. Πλησίον κινηματογράφου «Κ-Cineplex», Στρόβολος, τηλ. 22871954, 22319608.
Παστελλίδου Άντρη, Ιφιγένειας 76. Έναντι Δημοτικού Σχολείου Ακροπόλεως, Στρόβολος, τηλ. 22378880, 97723277.
Παρπή Φανή, Χαλκάνωρος 20, κατ. Γ-Δ, Δάλι, τηλ. 22314943.
ΛΕΜΕΣΟΣ
Ζήνωνος Ανδρέας, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 258Β. Έναντι πρατηρίου καυσίμων Πετρολίνας, Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ 25821555, 99649599.
Τσογκαράκης Αλέξιος, Ναυπλίου 20. Δρόμος Πολυκλινικής «Υγεία», Λεμεσός, τηλ. 25355624, 99692879.
Κολοκοτρώνη Δέσποινα, Ομήρου 63. Δίπλα από κατάστημα «SHOEBOX», Χαλκούτσα, Άγιος Νικόλαος, τηλ. 25313123.
Κωνσταντινίδου Ιωάννα, Λεωφ. Αμαθούντος 100. Πλησίον «Four Seasons Hotel», Άγιος Τύχωνας, τηλ. 25310554, 25723437.
Ζαΐμη Μαριάννα, Πέτρου Τσίρου 35, κατ. 2. 140 μέτρα βόρεια του πολυκαταστήματος «ERA Apollon», περιοχή «Naafi», Λεμεσός, τηλ. 25770727, 99933342.
ΛΑΡΝΑΚΑ
Χρίστου Μελίνα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου, τηλ. 24322447, 97808002.
Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.
Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον στο παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.
ΠΑΦΟΣ
Καπουδιώτη Άντρη, Θεσσαλονίκης 4. Έναντι Πυροσβεστικής, Πάφος, τηλ. 26911313, 99542075.
Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ
Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.
Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.