Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ χαμηλή πίεση αναμένεται σταδιακά από την Πέμπτη. Από αύριο και μετά, στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά στα βόρεια, τα ανατολικά και τα νότια, θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 20 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μέχρι νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέτριοι, 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη, ωστόσο παροδικά στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες ψηλές νεφώσεις.

Την Πέμπτη, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ από το απόγευμα και μετά, ο καιρός στο δυτικό μισό του νησιού θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να συνεχίσει να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.