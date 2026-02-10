ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Καλακουτή (Δανιήλ) Καίτη, Αγγέλου Τερζάκη 110, κατ. 5. Πλησίον Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Μακεδονίτισσας, περιοχή Τύμβου, Έγκωμη, τηλ. 22315616.

Τάττη Αναστασία, Αξίου 80. Απέναντι από την υπεραγορά LIDL, Λακατάμια, τηλ. 22730600.

Σταύρου Αυγή, Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 76. Από «Debenhams» προς Αγορά Αγ. Αντωνίου, Λευκωσία, τηλ. 22751679, 97937720.

Μουρούζη Πολυκάρπου Άννα, Ανδρέα Αβρααμίδη 23Α. Δρόμος νοσοκομείου «Αρεταίειο», πλησίον καταστήματος λιανικής πώλησης «Μιντίκκης», Στρόβολος, τηλ. 22420040, 22420002.

Γιάγκου Κωνσταντίνος, Γρηγόρη Αυξεντίου 36. Απέναντι από αρτοποιείο «Πανδώρα», μεταξύ Κολυμβητηρίου και εκκλησίας Αγ. Γεώργιου, Άγιος Δομέτιος, τηλ. 22770150.

Ρούσου Σουτζιή Χρυσάνθη, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 6Α, Πέρα Χωριό Νήσου, τηλ. 22521230, 22522956.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Παπασπύρου – Καντωνίδου Μάρω, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 272. Δίπλα από αρτοποιείο «Sunfresh», Ζακάκι, Λεμεσός, τηλ. 25390354, 25388448.

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Θεόδωρου Ποταμιάνου 52. «Jumbo» Πολεμιδιών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25735505.

Λουκαΐδου – Πετράκη Ελεάνα, Λεωφ. Μακαρίου Γ΄ 135. Μεταξύ «Pizza Hut» & φώτα τροχαίας του ERA, Λεμεσός, τηλ. 25730050, 25755516.

Κετσιμπάσης Αναγνώστης, Ρενάτου Καρτεσίου 12. 100μ. βορείως κυκλικού κόμβου Μέσα Γειτονιάς, προς Δημαρχείο Αγ. Αθανασίου, πλησίον αρτοποιείου, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25326600, 99903900.

Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα, Γρίβα Διγενή 145Β&Γ. Έναντι υπεραγοράς «Άλφα Μέγα», Νεάπολη, Λεμεσός, τηλ. 25250026, 99748468.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Κληρίδης Αντώνης, Πατρών 6. Φώτα τροχαίας Ελληνικής Τράπεζας, πλησίον πρώην φρουταρίας «Ζυγός», Λάρνακα, τηλ. 24622754, 24367765.

Γιαννίτσαρου Σάββια, Σταδίου 78. Πλησίον παλαιού ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24332456.

Χρίστου Μελίνα, Παλαιών Πατρών Γερμανού 6. Πλησίον Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Αραδίππου, τηλ. 24322447, 97808002.

ΠΑΦΟΣ

Ηρακλέους Μαίρη, Ακαμαντίδος 31Α. 800μ. από το περίπτερο «Time Out» προς Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου, Πάφος, τηλ. 26947629, 99107608.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Στυλιανού Στέλιος, Σωτήρας 7Α. Έναντι κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23812040, 23744313.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.