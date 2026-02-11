ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γιάγκου Φρόσω, Λεωφ. Στροβόλου 48. Kύριος δρόμος Τσερίου, απέναντι από το «SMART» και δίπλα από τον «Sifouna», Τσέρι, τηλ. 22383330, 99594498.

Κουρουκλάρης Κωνσταντίνος, Σταυρού 41. Απέναντι από περίπτερο «Στέφανος», 50μ. από κατάστημα «ΜΑΤΙ», Στρόβολος, τηλ. 22252060.

Γεωργίου Σούλα, Βασιλέως Παύλου Α΄ 12Α. Πίσω από το παλιό ΓΣΠ, κοντά στο υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, τηλ. 22672502.

Παπαβαρνάβας Βαρνάβας, Αρμενίας 67Β. Πλησίον «Cafe Deliyard», 30μ. μετά το υπουργείο Παιδείας, Στρόβολος, τηλ. 22264999, 94002999.

Γιαννή Αλεξάνδρα, Λεωφ. Αρχαγγέλου Μιχαήλ 3. Φώτα τροχαίας «K-CINEPLEX» προς κυκλικό κόμβο «Δία»/ «Σίγμα» (Παρισσινός/ πρώην στρατόπεδο), Έγκωμη, τηλ. 22018559.

Αντωνίου Ανδρέας, Ιωάννη Κρανιδιώτη 111. Έναντί αρτοποιείου «Vienna», Λατσιά, τηλ. 22105395.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Κυριάκου Μαρίνα, Αγίου Γεωργίου 66. Απέναντι από το γυμναστήριο «Ypsonas Sporting Center», Ύψωνας, τηλ. 25333096, 99308278.

Πίτσιακου Έλενα, Απ. Βαρνάβα 37. Βόρεια φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», Λεμεσός, τηλ. 25662177, 25104316.

Χριστοφόρου Πάρης, Σπύρου Κυπριανού 8. Απέναντι από Primetel, Cablenet, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25725521, 25724501.

Παπαπολυβίου Ελένη, Ρήγα Φεραίου 8, «Libra Chambers», κατ. 1&2. 100μ. μετά το «DHL», δίπλα από χρυσοχοείο «KOVIS», Λεμεσός, τηλ. 25580780, 99957861.

Μιχαηλίδης Μιχάλης, 28ης Οκτωβρίου 367. «Debenhams», παραλιακός δρόμος, Λεμεσός, τηλ. 25582914, 25336933.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Γεωργίου Λευτέρης, Λεωφ. Αγίων Αναργύρων 50. Πλησίον Τεχνικής Σχολής, Λάρνακα, τηλ. 24631390, 99533388.

Αποστολίδης Παύλος, Κοσμά Λυσιώτη 20. Τέρμα Ερμού προς παραλία, Λάρνακα, τηλ. 24627213, 24423271.

Πύριλλου Ηλιάνα, Πενταδακτύλου 57, περιοχή «Βεργίνα», Αραδίππου, τηλ. 24530004, 96180602.

ΠΑΦΟΣ

Καπουδιώτη Άντρη, Θεσσαλονίκης 4. Έναντι Πυροσβεστικής, Πάφος, τηλ. 26911313, 99542075.

Χατζηχαραλάμπους Δώρα, Λεωφ. Ελλάδος 104. Έναντι πάρκου Δασούδι, μεταξύ LIDL και υπεραγοράς «Σκλαβενίτης», Πάφος, τηλ. 26822627, 70008181.

Σταυρινού Χρυσάνθη, Βασιλέως Στασιοίκου 1, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26654290, 99983021.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Κιαγιάς Γιώργος, Σωτήρας 6Α. Πλησίον κλινικής «Λητώ», Παραλίμνι, τηλ. 23827020, 23744353.

Λίλη Γ. Νίκος, Ελευθερίας 19, Δερύνεια, τηλ. 23828701, 23740380.