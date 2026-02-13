ΛΕΥΚΩΣΙΑ

>Ιακωβίδης Κωνσταντίνος, Κρήτης 6Γ. Πλαγιόδρομος «Debenhams Central», μετά τη διασταύρωση «Τρουλλίδης», Λευκωσία, τηλ. 22752877, 22255058.

>Βρακάς Δημήτρης, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 265. Έναντι «Marks & Spencer», Λακατάμια, τηλ. 22384900.

>Χριστοφίδης Χάρης, Περικλέους 39Α. Μεταξύ φώτων τροχαίας «Κώστας Θεοδώρου» και «Κληματαριά», Στρόβολος, τηλ. 22511351, 22319454.

>Γεωργίου Χάρις, 28ης Οκτωβρίου 1, κατ.11. Δίπλα από παγωτά «Παπαφιλίππου», Έγκωμη, τηλ. 22255535, 94056656.

>Γεωργίου – Τίφα Κατερίνα, Λεωφ. Κυρηνείας 100. Απέναντι από εκκλησία Αγίου Ανδρέα, Πλατύ, Αγλαντζιά, τηλ. 22340340, 22514500.

>Μπούλογκ Θεοδώρα, Ανυθπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2. Από το κυκλικό κόμβο της «Carlsberg» προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ. μετά από ταβέρνα «Ιδάλιον», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

>Γκάρφορθ Παύλος, Αποστόλου Λουκά 31Β. Έναντι διασταύρωσης Ακρωτηρίου, από το «Clock Café», Κολόσσι, τηλ. 25935139, 99282208.

>Μενελάου Παυλίνα, Λεκορπουζιέ 32. Βόρεια φώτων τροχαίας «Debenhams Apollo», 2ο στρίψιμο αριστερά και 200μ. στα αριστερά, περιοχή «Νάαφι», Λεμεσός, τηλ. 25251122, 25102995.

>Γρηγορίου Μιλτιάδης, Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 18Α, «Stamatiou Center B». Δρόμος Μέσα Γειτονίας, Μέσα Γειτονιά, τηλ. 25717107, 99071717.

>Αθανασοπούλου Ηλέκτρα, Λεωφ. Μακαρίου 284, κατ.1 & 2. Εναντι Ελληνικής Τράπεζας, Εναέριος, Λεμεσός, τηλ. 25323636, 97833397.

>Χαραλάμπους Χρύση, Κολωνακίου 3. Δίπλα από Γυμνάσιο Λινόπετρας, Άγιος Αθανάσιος, τηλ. 25584040, 99580080.

ΛΑΡΝΑΚΑ

>Ραμίρεζ Λύδια, Λεωφ. Παπανικολή 31Α. Δρόμος Σταδίου Ανόρθωσης, Λάρνακα, τηλ. 24634390, 96323458.

>Μουόσα Χασάν, Γρίβα Διγενή 60. Από φώτα τροχαίας Πυροσβεστικής προς νέο κτήριο ΑΗΚ (πλησίον Ελληνικής Τράπεζας), Λάρνακα, τηλ. 24400635, 96472961.

>Ζαχαρία Ζαχάρω, Λεωφόρος 1ης Απριλίου 87. 500μ. από υπεραγορά «Σπύρος», Αραδίππου, τηλ. 24322050.

ΠΑΦΟΣ

>Διομήδους Στέφανος, Ανθ/χαγού Γεωργίου Σάββα 2. Μετά το Παφιακό Στάδιο προς Γεροσκήπου, Γεροσκήπου, τηλ. 26961999, 99683122.

>Κοκκίνου Δωροθέα, Γρίβα Διγενή 51, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26322220, 97680660.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

>Πιττάτζης Ισαάκ, Αγίου Γεωργίου 7, Παραλίμνι, τηλ. 23822577, 23827058.

>Πιττάτζιη Κορνηλία, 1ης Απριλίου 10Γ. Πλησίον Ελληνικής Τράπεζας (πρώην Συνεργατική), Σωτήρα, τηλ. 23824730, 23823308.