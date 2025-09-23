Σε αυξημένη αστυνόμευση της παραλιακής ζώνης της Λάρνακας δεσμεύτηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Μάριος Χαρτσιώτης, μετά από συνάντηση με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας (ΕΒΕΛ) και την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας (ΕΤΑΠ). Στο τραπέζι ήταν επίσης ο Υπαρχηγός Αστυνομίας Πανίκος Σταύρου και ο Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας Ιωάννης Σωτηριάδης.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση ΕΒΕΛ – ΕΤΑΠ, «κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η ανάγκη αναβάθμισης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας, με τον Υπουργό να υπογραμμίζει ότι αυτό βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου». Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε ότι στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους έχει ενταχθεί η ολοκληρωτική αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σταθμού Λάρνακας.

Από το επίκεντρο του διαλόγου δεν έλειψαν οι στοχευμένες επιχειρήσεις που, όπως τονίστηκε, «έχουν ήδη συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας». «Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εντατική αστυνόμευση του παραλιακού μετώπου και ευρύτερα, όπου οι πρόσφατες επιχειρήσεις και τα στοχευμένα μέτρα έχουν ήδη συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εγκληματικότητας. Τονίστηκε ότι τα μέτρα θα συνεχιστούν με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και επισκεπτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Στη συζήτηση καταγράφηκαν επίσης ανάγκες για αναβάθμιση υποδομών, σταθερή διοικητική δομή και εντατικοποίηση της δράσης της Λιμενικής Αστυνομίας κατά της παράνομης αλιείας στις θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες. Θέματα όπως το λαθρεμπόριο, η λαθρομετανάστευση, η λαθροθηρία κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής και τα διαχρονικά προβλήματα εγκληματικότητας σε περιοχές όπως η Πύλα συζητήθηκαν διεξοδικά.

Ο Υπουργός τόνισε επίσης την αναγκαιότητα δημιουργίας Δημοτικής Αστυνομίας από τις Τοπικές Αρχές, προκειμένου να αποφορτιστεί το κεντρικό σώμα από μικροπαραβάσεις. «Ο Υπουργός Δικαιοσύνης «τόνισε τη σημασία της δημιουργίας Δημοτικής Αστυνομίας από τις Τοπικές Αρχές, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, ώστε να αποφορτιστεί η κεντρική Αστυνομία από μικροπαραβάσεις όπως ηχορύπανση και παράνομη στάθμευση.»» Τέλος, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΛ Δρ. Νάκης Αντωνίου εξέφρασε ικανοποίηση για τη «γόνιμη και εποικοδομητική συζήτηση».