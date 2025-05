Το Island Conference (i-Con) επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στις 29 και 30 Μαΐου 2025 στο υπερπολυτελές Casino Resort – City of Dreams Mediterranean στη Λεμεσό και υπόσχεται μια ακόμη συναρπαστική εμπειρία για κάθε επισκέπτη!

Όλοι μιλούν για το i-Con, και όχι άδικα!! Με το conference hall να είναι ήδη fully booked, περισσότερες από 100 διεθνείς εταιρείες, χορηγοί και συμμετέχοντες ετοιμάζονται για δύο ημέρες γεμάτες με νέες ιδέες και business connections! Από τον κόσμο του online marketing και του iGaming, μέχρι τις online πληρωμές και το AI, το i-Con είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να παραμείνουν μπροστά στα latest trends και να ανοίξουν νέους επαγγελματικούς ορίζοντες.

Η φετινή διοργάνωση γίνεται ακόμα πιο ελκυστική για το κοινό, με παγκόσμιες πλατφόρμες όπως το Snapchat και το LinkedIn να παίρνουν θέση στο mainstage των ομιλητών. Η λίστα των ομιλητών φέτος θα είναι πιο ενισχυμένη από ποτέ, με ονόματα όπως η Katia Maevskaia, Client Partner στο Snapchat, η οποία θα αποκαλύψει πώς τα brands ευημερούν στην πλατφόρμα. O Jasmin Alic, specialist στο LinkedIn και αγαπημένος του κοινού, επιστρέφει για να παρουσιάσει πώς να δημιουργήσεις μια αυτοκρατορία βασισμένη στο lead generation με έξυπνους και ευέλικτους τρόπους. Ο ομιλητής του TEDx, Rob Hosking, θα προσφέρει κίνητρα και insights εμπνευσμένα από τα high-risk industries.

Επιπλέον, το Women in Tech Panel θα φιλοξενήσει ισχυρές γυναικείες φωνές, ενώ ο Χάρης Δημητρίου, CEO & Co-Founder της Nexxie Group και του i-Con, θα διοργανώσει το CEO Panel, το οποίο υπόσχεται μια ειλικρινή και ενδιαφέρουσα συζήτηση με ηγέτες κορυφαίων εταιρειών του κλάδου. Όπως ο ίδιος λέει ‘’Καμία καμπάνια marketing δεν μπορεί να αποτυπώσει πραγματικά αυτό που είναι το i-Con. Πρέπει το το ζήσεις από κοντά»

Αξιοσημείωτη είναι και η συνεργασία με το Techisland το οποίο συμμετέχει στο conference ως Ecosystem Partner. Η Γενική Διευθύντρια του Techisland, Tanya Romanyukha μαζί με ακόμα τρεις εκπροσώπους εταιρείών που παρέχουν υπηρεσίες στη Κύπρο, θα εξηγήσουν στο κοινό γιατί η χώρα μας είναι ελκυστικός προορισμός για εταιρείες τεχνολογίας να μεταφέρουν την έδρα τους και καθώς και όλα τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από ένα τέτοιο relocation.

Όσον αφορά τις Θεματικές Ενότητες του i-Con, φέτος επεκτείνονται σε τρεις ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες και οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε θέματα όπως AI, Online Payments, SEO, i-Gaming, Online Dating & Fan Sites μέσω workshops και meetups, όλα σχεδιασμένα για να προσφέρουν πραγματικά εφαρμόσιμα αποτελέσματα.

Συνεχίζοντας την περσινή επιτυχία, η Haze Team επιστρέφει με ένα διευρυμένο πρόγραμμα εννέα networking events – πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το conference – τα οποία θα φιλοξενηθούν σε μερικά από τα πιο εμβληματικά venues της Λεμεσού όπως Cinéma Bar, Dionysous Mansion, La Caleta, Summer Breeze και Captain’s Cabin!!

i-Con 2024 Aftermovie

Το i-Con δεν είναι απλώς ένα conference, είναι μια ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Είτε είστε digital nomad, affiliate marketer ή μέλος μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε online industry, το i-Con είναι το απόλυτο event για εσάς!

Standard ή Premium ticket;

See you all there!