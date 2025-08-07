Η Coral Cyprus, επίσημος δικαιοδόχος της Shell στην Κύπρο, και η Bolt ανακοινώνουν την έναρξη μιας νέας συνεργασίας που τοποθετεί την Κύπρο στο χάρτη μιας παγκόσμιας στρατηγικής πρωτοβουλίας. Η κοινή αυτή προσπάθεια αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία και των δύο εταιρειών, με στόχο την παροχή αξίας και οφελών – αρχικά – στους επαγγελματίες οδηγούς σε τοπικό επίπεδο.

Η συνεργασία αυτή αναβαθμίζει την καθημερινότητα των οδηγών της Bolt, προσφέροντας νέες ευκαιρίες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες μέσω του δικτύου πρατηρίων καυσίμων με το σήμα Shell στην Κύπρο. Σε αυτή την αρχική φάση, τα οφέλη περιλαμβάνουν μοναδικά προνόμια και εμπειρίες που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν την αφοσίωση και να επιβραβεύσουν τους οδηγούς της Bolt.

Η Coral Cyprus και η Bolt μοιράζονται κοινές αξίες που βασίζονται στην καινοτομία, την ποιότητα και τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών της πλατφόρμας και των οδηγών. Η νέα αυτή συνεργασία βασίζεται σε αυτές τις αρχές, προσφέροντας νέες προοπτικές στους επαγγελματίες οδηγούς και ενισχύοντας το οικοσύστημα μετακινήσεων στην Κύπρο. Η Coral Cyprus και η Bolt δεσμεύονται να προσφέρουν μια νέα εμπειρία μετακίνησης με θετικό αντίκτυπο για οδηγούς και επιβάτες.

Με αφορμή τη νέα συνεργασία, ο κ. Μανώλης Καλάθας, Country Manager της Coral Cyprus, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την Bolt αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε ουσιαστική αξία στους επαγγελματίες οδηγούς στην Κύπρο. Συνδυάζοντας την ποιότητα και αξιοπιστία του δικτύου πρατηρίων με σήμανση Shell στην Κύπρο με τη δυναμική παρουσία της Bolt, δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο προνομίων και εμπειριών που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών».

Εκπρόσωπος της Bolt τόνισε: «Στην Bolt, ψάχνουμε συνεχώς τρόπους να κάνουμε την καθημερινότητα όσων χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας καλύτερη. Η συνεργασία μας με την Coral Cyprus (Shell Licensee) δείχνει τη δέσμευσή μας να τους προσφέρουμε πρακτικές και χρήσιμες ευκαιρίες σε τοπικό επίπεδο. Συνδυάζοντας την τεχνολογία μας με την αξιόπιστη παρουσία της Shell στην Κύπρο, βοηθάμε τους παρόχους υπηρεσιών να δουλεύουν πιο εύκολα και αποδοτικά, ενώ παράλληλα συμβάλλουμε σε μια πιο έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα για όλους.»

Η Bolt δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες και 600 πόλεις, προσφέροντας υπηρεσίες όπως ride-hailing, scooters, ηλεκτρικών ποδηλάτων και αυτοκινήτων, σε πάνω από 200 εκατομμύρια πελάτες. Πάνω από 4,5 εκατομμύρια οδηγοί χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της Bolt παγκοσμίως. Η εταιρεία επιδιώκει να επιταχύνει τη μετάβαση από τα ιδιόκτητα αυτοκίνητα σε λύσεις κοινής χρήσης, προσφέροντας καλύτερες εναλλακτικές για κάθε ανάγκη μετακίνησης. Περισσότερες πληροφορίες για την Bolt μπορείτε να βρείτε εδώ: www.bolt.eu/en-cy

Η Coral Cyprus είναι επίσημη δικαιοδόχος της Shell και χρησιμοποιεί τα εμπορικά της σήματα βάσει σχετικής άδειας. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν δελτίο τύπου ή δήλωση εκφράζονται από την Coral Cyprus και, παρότι ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τα πρότυπα του Ομίλου Shell, δεν εκφράζονται εκ μέρους του Ομίλου, ούτε αντικατοπτρίζουν απαραίτητα τις απόψεις των εταιρειών του Ομίλου.

Η Coral Cyprus δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 2017 και διαχειρίζεται δίκτυο άνω των 40 πρατηρίων καυσίμων. Είναι μέλος του Ομίλου MOTOR OIL και προσφέρει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, επενδύοντας παράλληλα σε πρωτοβουλίες που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία στην Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Shell, επισκεφθείτε το: www.shell.com.cy.