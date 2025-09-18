Η Gordian ανακοινώνει νέες μειωμένες τιμές σε επιλεγμένες κατοικίες και γραφεία. Τα ακίνητα διακρίνονται για την προνομιακή τους θέση, την άμεση πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες και την εγγύτητα σε κεντρικές υποδομές, προσφέροντας άνεση στην καθημερινότητα. Με την αξιοπιστία και την πολυετή εμπειρία της Gordian, κάθε ακίνητο αποτελεί κάτι περισσότερο από μια αγορά.

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03 Οκτωβρίου στις 1.00 μ.μ.

Κατοικία 4ων υπνοδωματίων στη Χρυσελεούσα, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 8790)

Μια μοναδική ευκαιρία απόκτησης κατοικίας σε μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές της Λευκωσίας. Η κατοικία βρίσκεται στη Χρυσελεούσα, στον Στρόβολο, μόλις λίγα βήματα μακριά από το Γραμμικό Πάρκο και 200 μέτρα από τη Λεωφόρο Στροβόλου.

Τώρα σε νέα τιμή πώλησης στις €490.000.

Προσφέρει εξαιρετική πρόσβαση σε κεντρικές αρτηρίες, σχολεία, πανεπιστήμια, εμπορικά κέντρα, πάρκα και νοσοκομεία.

Η κατοικία είναι χτισμένη σε γωνιακό οικόπεδο 553 τ.μ. με συνολική πρόσοψη 47 μέτρα και διαθέτει: 350 τ.μ. εσωτερικών χώρων, 90 τ.μ. υπόγειο και 30 τ.μ. καλυμμένες βεράντες.

Το ισόγειο περιλαμβάνει ευρύχωρο χολ, φωτεινό σαλόνι με τζάκι, τραπεζαρία, κουζίνα, αποθήκη, πλυσταριό, γραφείο, εσωτερικό κήπο και βεράντες για στιγμές χαλάρωσης.

Στον πρώτο όροφο θα βρείτε τέσσερα υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, ενώ η κατοικία διαθέτει επιπλέον σοφίτα — ιδανική για χρήση ως playroom ή επιπλέον γραφείο. Το υπόγειο διαθέτει χώρο σάουνας και καλυμμένο γκαράζ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Διώροφη Κατοικία 3ων υπνοδωματίων με Πισίνα στον Στρόβολο, Λευκωσία. Μεγάλο Οικόπεδο & Εξαιρετική Τοποθεσία (Αρ. αναφοράς 8071)

Μια εξαιρετική ευκαιρία για αγορά κατοικίας σε ήσυχη γειτονιά του Αγίου Βασιλείου, ιδανική για οικογένειες τώρα στην ελκυστική τιμή των €490.000.

Η κατοικία βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, μόλις 250μ από τη συμβολή των λεωφόρων Τσερίου και Σπύρου Κυπριανού και 600μ από το Λύκειο Αγίου Στυλιανού, εξασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση σε σχολεία, καταστήματα, σούπερ-μάρκετ και κάθε είδους ανέσεις.

Το ακίνητο διαθέτει:

Εσωτερικούς χώρους 215 τ.μ.

Κ αλυμμένες βεράντες 15 τ.μ.

Α κάλυπτες βεράντες 70 τ.μ.

Οικόπεδο συνολικού εμβαδού 1,692 τ.μ. (μερίδιο Gordian: 1,128 τ.μ. με εγγεγραμμένη συμφωνία διανομής)

Το ισόγειο προσφέρει άνετους χώρους διαβίωσης που περιλαμβάνουν σαλόνι, τραπεζαρία με μπαρ, λειτουργική κουζίνα, πλυσταριό και τουαλέτα επισκεπτών.

Ο πρώτος όροφος αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια, εκ των οποίων το ένα με ιδιωτικό μπάνιο (en–suite), και ένα επιπλέον κεντρικό μπάνιο.

Εξωτερικά χαρακτηριστικά: Ιδιωτική πισίνα και δύο καλυμμένες θέσεις στάθμευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Δύο κατοικίες στον Στρόβολο, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 5696)

Η Gordian διαθέτει προς πώληση μοναδικό ακίνητο στη Χρυσελεούσα στον Στρόβολο, τοοποίο αποτελείται από δύο κατοικίες: μία μικρή ισόγεια και μία διώροφη, εκ των οποίων το μισό τμήμα εκτείνεται πάνω από την ισόγεια. Το ακίνητο βρίσκεται σε εξαιρετικά προνομιακή τοποθεσία, μόλις 150 μέτρα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 180 μέτρα από τη Λεωφόρο Προδρόμου.

Η ισόγεια κατοικία καταλαμβάνει εμβαδόν 93 τ.μ. εσωτερικών χώρων και 7 τ.μ. καλυμμένων βεραντών. Διαθέτει σαλόνι/τραπεζαρία, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και μπάνιο.

Η διώροφη κατοικία προσφέρει συνολικό εμβαδόν 318 τ.μ. εσωτερικών χώρων και 25 τ.μ. καλυμμένων βεραντών. Το ισόγειο περιλαμβάνει σαλόνι/τραπεζαρία, κουζίνα με τραπεζαρία, πλυσταριό και τουαλέτα επισκεπτών. Ο πρώτος όροφος διαθέτει τέσσερα υπνοδωμάτια, εκ των οποίων το ένα en-suite, καθώς και ένα επιπλέον μπάνιο.

Το ακίνητο βρίσκεται σε οικιστική περιοχή, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν πληθώρα ανέσεων, όπως καταστήματα, σχολεία, πανεπιστήμιο και υπεραγορές.

Με την στρατηγική του θέση και τη λειτουργικότητα των χώρων, το ακίνητο συνιστά ιδανική επιλογή τόσο για ιδιοκατοίκηση όσο και για επενδυτική αξιοποίηση.

Τώρα στην ελκυστική τιμή των €600.000.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Γραφείο στον Τρυπιώτη, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 7104)

Στην καρδιά του επιχειρηματικού κέντρου στην Λευκωσία η Gordian διαθέτει προς πώληση γραφείο στην μοναδική τιμή των €390.000. Το γραφείο βρίσκεται στον 1ο όροφο ενός σύγχρονου κτηρίου επί της οδού Διαγόρου, στη συνοικία Τρυπιώτη – μία από τις πιο δυναμικές και εμπορικά ανεπτυγμένες περιοχές της Λευκωσίας.

Έχει συνολικό εμβαδόν 200 τ.μ. και δικαίωμα χρήσης τριών καλυμμένων θέσεων στάθμευσης. Διαθέτει μονάδες κλιματισμού VRV, διπλά τζάμια και διαχωριστικά χώρων γραφείου, στοιχεία που προσφέρουν λειτουργικότητα και άνεση για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Η τοποθεσία του προσφέρει άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες, τράπεζες, δημόσιες αρχές, εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια, καθιστώντας το ακίνητο εξαιρετική επιλογή για ίδια χρήση ή επένδυση με προοπτική σταθερής απόδοσης.

Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Στο ίδιο κτήριο, υπάρχουν διαθέσιμοι ακόμη 2 ορόφοι γραφείων (9ος & 10ος) (Αριθμός αναφοράς 8927 – ΕΔΩ και 9225 – ΕΔΩ) με τιμές που ξεκινούν από μόνο €535.000.

Μεζονέτα 3ων υπνοδωματίων στην Πέγεια, Πάφος (Αρ. αναφοράς 9191)

Κάνε δική σου μια διώροφη μεζονέτα (αρ. 8) στην Πέγεια με μόνο €135.000. Η κατοικία είναι μέρος ενός συγκροτήματος κατοικιών που αποτελείται συνολικά από δεκατέσσερις κατοικίες με κοινόχρηστη πισίνα. Αποτελείται από κουζίνα ενιαίας διαρρύθμισης, σαλόνι στο ισόγειο και τρία υπνοδωμάτια με ιδιωτικό μπάνιο στον πρώτο όροφο. Η κατοικία έχει εσωτερικό εμβαδόν 122 τ.μ. και καλυμμένες βεράντες 15 τ.μ.. Η κατοικία έχει ανακαινιστεί πρόσφατα. Υπάρχει συμφωνία διανομής σε ισχύ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Στο ίδιο συγκρότημα υπάρχουν διαθέσιμες μεζονέτες δύο υπνοδωματίων (Αριθμός αναφοράς 9189 – ΕΔΩ και 9190 – ΕΔΩ) με τιμές από μόνο €120.000.

Ανακαλύψτε όλα τα Smart Deals της Gordian ΕΔΩ.