Σε γιορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το ετήσιο συνέδριο της Prime Ασφαλιστική, το οποίο φέτος σηματοδότησε μια ιστορική στιγμή: τη μετονομασία της εταιρείας σε GRAWE Cyprus, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης και διεθνούς προοπτικής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου, η οποία κήρυξε την έναρξη των εργασιών, η Πρέσβειρα της Αυστρίας στην Κύπρο, Dr. Susanne Bachfischer, ο Δήμαρχος Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος, ο Αναπληρωτής Έφορος Ασφαλιστικών Εταιρειών κ. Κωνσταντίνος Καλοψιδιώτης, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών κ. Ανδρέας Αθανασιάδης, καθώς και ανώτατα στελέχη του Ομίλου GRAWE από την Αυστρία.

Στην κεντρική του ομιλία, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Παναγιώτης Παναγιώτου τόνισε ότι, στα 26 χρόνια πορείας της, η Prime πέτυχε να δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο με περισσότερους από 41.000 πελάτες και 65.000 ενεργά συμβόλαια, ξεπερνώντας τα 50 εκατομμύρια ευρώ σε ασφάλιστρα το 2025, με περιθώριο φερεγγυότητας άνω του 150%.

Ο κ. Παναγιώτου υπογράμμισε ότι η ένταξη στον διεθνή Όμιλο GRAWE, με ιστορία από το 1828 και παρουσία σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, φέρνει νέες ευκαιρίες, σταθερότητα και προοπτικές. «Με την ίδια πυξίδα αξιών που μας καθοδηγεί, αλλά με έναν νέο άνεμο που μας δίνει περισσότερη δύναμη, προχωρούμε σε μια νέα εποχή ανάπτυξης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στρατηγική «GRAWE goes Green», ανακοινώνοντας την έναρξη του προγράμματος «Cyprus Trees», σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το Ινστιτούτο Cyens, για ηλεκτρονική καταγραφή του αστικού πρασίνου και στοχευμένες δενδροφυτεύσεις.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις συνεργατών του Απευθείας Δικτύου και του Δικτύου Ασφαλιστικών Πρακτόρων που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους, ενώ παρουσιάστηκε και η νέα διαφημιστική εκστρατεία με τίτλο «Η ζωή αρχίζει με μια ανάσα».