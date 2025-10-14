Με την ιδιαίτερα τιμητική διάκριση «Legacy Achievement Award», που αντικατοπτρίζει 15 χρόνια πρωτιάς και δυναμικής παρουσίας στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης πολυτελών αυτοκινήτων στην Κύπρο, βραβεύτηκε ο Όμιλος Πηλακούτα από την BMW. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει, για ακόμη μια φορά, τους ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς του Ομίλου με την BMW – μία από τις πιο μακροχρόνιες και επιτυχημένες συνεργασίες παγκοσμίως στην ιστορία της BMW.

Η τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου, κ. Χαράλαμπο Πηλακούτα, στο πλαίσιο του BMW Importers Conference 2025, που φέτος πραγματοποιήθηκε στην παρουσία εισαγωγέων από την Ευρώπη στον χώρο Char. Pilakoutas Heritage. Πρόκειται για έναν μοναδικό χώρο που δημιουργήθηκε μέσα από το προσωπικό όραμα του Χαράλαμπου Πηλακούτα και αποτυπώνει τη βαθιά και διαχρονική σχέση της οικογένειας Πηλακούτα με τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, μέσα από τη σπάνια συλλογή θρυλικών μοντέλων BMW που φιλοξενεί.

Ο κ. Πηλακούτας, παραλαμβάνοντας το βραβείο, υπογράμμισε ότι αυτό αντανακλά τη φιλοσοφία του Ομίλου για συνεχή εξέλιξη και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, πάντοτε με γνώμονα την αξιοπιστία και το κύρος που τον χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, επισήμανε ότι η αναγνώριση αυτή μεγαλώνει την ευθύνη τόσο απέναντι στο BMW Group όσο και απέναντι στους πελάτες, οι οποίοι τιμούν τον Όμιλο με την εμπιστοσύνη τους.

Η επιτυχημένη διοργάνωση του BMW Importers Conference 2025 στην Κύπρο, καθώς και η βράβευση του Ομίλου Πηλακούτα, αναδεικνύουν τη στρατηγική θέση του ως κύριου εταίρου της BMW.