Ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τις τοποθετήσεις του Παναγιώτη Τρισόκκα και του Αλέξανδρου Ντάβου στην Ημερίδα Υπεύθυνου Παιχνιδιού του Ομίλου ΟΠΑΠ.

Τη μεγαλύτερη ημερίδα αποκλειστικά αφιερωμένη στο Υπεύθυνο Παιχνίδι στην Ελλάδα διοργάνωσε ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025. Στόχος της ημερίδας ήταν η ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με γνώμονα την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, κορυφαία στελέχη ρυθμιστικών αρχών, διεθνών ενώσεων και εταιρειών του κλάδου, που συζήτησαν για τη ρυθμιστική εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, τις προκλήσεις και τις προοπτικές γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Ταυτόχρονα, ανέδειξαν τη σημασία πολιτικών και μέτρων για την πάταξη των παράνομων δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ιδιαίτερες αναφορές έγιναν στην προώθηση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στην Κύπρο, μέσα από τις τοποθετήσεις του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων (ΕΑΣ), Παναγιώτη Τρισόκκα, και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Κύπρου, Αλέξανδρου Ντάβου, οι οποίοι συμμετείχαν σε σχετικές θεματικές συζητήσεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ υπογράμμισε την εξαιρετική συνεργασία με τον Όμιλο ΟΠΑΠ και αναφέρθηκε στις πιο πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις στην Κύπρο. Ειδικότερα, ο κύριος Τρισόκκας στάθηκε στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα της Εθνικής Πλατφόρμας Αυτοαποκλεισμού, που προσφέρει δωρεάν και ενιαία δυνατότητα στους παίκτες να αυτοαποκλείονται από το στοίχημα, είτε προσωρινά είτε επ’ αόριστον. Μέχρι σήμερα, περίπου 160 παίκτες έχουν κάνει χρήση της πλατφόρμας, με το 35% να επιλέγει επ’ αόριστον αποκλεισμό. Επίσης, τόνισε ότι η Κύπρος διαθέτει αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο σε σχέση με άλλες χώρες, ειδικά σε σχέση με θέματα διαφήμισης και προώθησης των τυχερών παιχνιδιών.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΑΣ τόνισε ότι τα παράνομα παιχνίδια, που έχουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, ευδοκιμούν όπου απουσιάζει το ρυθμιστικό πλαίσιο. Στη βάση αυτή, σημείωσε ότι η ΕΑΣ και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο νομοσχέδιο που καλύπτει τα online casino, τα virtual και fantasy παιχνίδια, καθώς και μέτρα ελέγχου και πρόληψης, όπως οι μέθοδοι financial blocking, μεταξύ άλλων. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «στόχος της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων και προσωπικός μου στόχος, είναι να χτυπήσουμε την παρανομία και την παραοικονομία». Σημειώνεται ότι η blacklist με αποκλεισμένες παράνομες σελίδες στοιχηματισμού αριθμεί σήμερα περισσότερους από 21.000 διευθύνσεις.

Επίσης, έδωσε έμφαση στην προστασία των ανηλίκων και την εκπαίδευση των νέων, εστιάζοντας σε πρωτοβουλίες όπως η Εβδομάδα Ασφαλούς Παιχνιδιού, που έχει ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την προώθηση της ασφάλειας και την πρόληψη επιβλαβών συνεπειών. Μάλιστα, ο κύριος Τρισόκκας τόνισε ότι το Υπεύθυνο Παιχνίδι έχει ιδιαίτερη σημασία, με γνώμονα τόσο τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών, όσο και την προστασία των παικτών και της κοινωνίας.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, Αλέξανδρος Ντάβος, σημείωσε ότι η εταιρεία ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι η ΟΠΑΠ Κύπρου πραγματοποιεί συστηματικά ενέργειες mystery shopping στα καταστήματά της, ώστε να ελέγχει τη συμμόρφωσή τους με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε δράσεις για την εκπαίδευση του δικτύου και του κοινού γύρω από θέματα Υπεύθυνου Παιχνιδιού.

Επιπλέον, ο κύριος Ντάβος τόνισε ότι η προστασία των παικτών και της κοινωνίας είναι ομαδική δουλειά, επιβεβαιώνοντας την αρμονική συνεργασία της ΟΠΑΠ Κύπρου με την ΕΑΣ και το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε σε μια νέα κοινωνική πρωτοβουλία, στην οποία η ΟΠΑΠ Κύπρου θα επενδύσει περισσότερο από 1,5 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας, για την υποστήριξη της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων της Κύπρου, με στόχο την αντιμετώπιση περιπτώσεων εξάρτησης και εθισμού, μέσω παρεμβάσεων ειδικευμένων ψυχολόγων.

Συνολικά, οι τοποθετήσεις του Προέδρου της ΕΑΣ και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΠΑΠ Κύπρου απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας, την ανάγκη για μια υπεύθυνη επιχειρησιακή κουλτούρα και την υιοθέτηση ενός σύγχρονου πλαισίου, που θα ρυθμίζει ολοκληρωμένα την αγορά και θα πατάσσει τις παράνομες δραστηριότητες.

