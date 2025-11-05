Η Πετρολίνα υποδέχεται της γιορτές με την προωθητική ενέργεια «Νιώσε τη μαγεία των Χριστουγέννων με Easy Life», φέρνοντας την ιταλική φινέτσα στο γιορτινό τραπέζι.

Η Πετρολίνα καλωσορίζει τη φετινή εορταστική περίοδο με ένα νέο πρόγραμμα πιστότητας μικρής διάρκειας, προσφέροντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αποκτήσουν μοναδικά προϊόντα σερβιρίσματος από της συλλογές Easy Life Gallery και Nutcrackers σε προνομιακές τιμές.

Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας €10 και άνω στα πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, οι καταναλωτές μπορούν να συλλέγουν αυτοκόλλητα και να επωφελούνται από την προσφορά. Η ενέργεια θα διαρκέσει δέκα εβδομάδες, με τη συλλογή αυτοκόλλητων να ξεκινά της 4 Νοεμβρίου 2025 και να ολοκληρώνεται της 13 Ιανουαρίου 2026, ενώ η εξαργύρωση θα πραγματοποιείται έως της 20 Ιανουαρίου 2026.

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει και ψηφιακά μέσω του MyPetrolina app. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής, διατίθενται αποκλειστικά τα προϊόντα της συλλογής Easy Life Nutcrackers, σύμφωνα με της όρους της εφαρμογής.

Οι γιορτές γίνονται πραγματικά μαγικές… με Πετρολίνα!

Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο petrolina.com.cy