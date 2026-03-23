Έχοντας ταυτίσει το όνομά της με τον ΧΜ Μαραθώνιο της Λεμεσού, ως ένας από τους πιο ενεργούς συνεργάτες του, η Πετρολίνα στήριξε και φέτος τη διοργάνωση με τη συμμετοχή της και ως ονομαστικός χορηγός της διαδρομής Petrolina 10 Km Energy Race, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 με τη συμμετοχή πέραν των 1000 δρομέων.

Επιπλέον, η Petrolina Energy Team, η ομάδα εθελοντών της Πετρολίνα, που αποτελείται από μέλη του προσωπικού της εταιρείας και των οικογενειών τους, έδωσε για ακόμη μια χρονιά μαζικά το παρών της με τη συμμετοχή της στον Εταιρικό Δρόμο 5 χιλιομέτρων, στηρίζοντας το έργο του Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Ακόμη, στο περίπτερό της, η Πετρολίνα με σλόγκαν «Refuel your energy», πρόσφερε φρέσκες λεμονάδες και αναμνηστικά δώρα, διαμορφώνοντας ένα φιλόξενο σημείο συνάντησης για δρομείς και επισκέπτες.

Η Εκτελεστικός Σύμβουλος της Petrolina (Holdings) Public Ltd, Γεωργία Λευκαρίτη, συγχαίροντας τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές, τόνισε πως η Πετρολίνα στηρίζει διαχρονικά μεγάλες διοργανώσεις, που προβάλλουν την Κύπρο διεθνώς.

«Μέσα σε αυτό το πλαίσιο επιβεβαιώνουμε έμπρακτα τη διαχρονική μας παρουσία δίπλα σε διοργανώσεις που ενισχύουν τον υγιή ανταγωνισμό και τον εθελοντισμό, αναδεικνύοντας αξίες και ιδανικά που, ως κυπριακή εταιρεία, πρεσβεύουμε», δήλωσε η κα Λευκαρίτη.

Ο αθλητισμός για την Πετρολίνα αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσα από τον οποίο προβάλλονται το ήθος, η ομαδικότητα, η πειθαρχία και η αφοσίωση.