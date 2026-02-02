Η Petrolina (Holdings) Public Limited ανακοινώνει ότι στις 31.01.2026 ολοκληρώθηκε η εξαγορά του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της ExxonMobil Cyprus Limited από την πλήρως θυγατρική της εταιρεία, Med Energywise Ltd. Το συνολικό αντάλλαγμα που καταβλήθηκε για την εξαγορά ανέρχεται σε €45,1 εκατομμύρια, μετά την οριστικοποίηση των προβλεπόμενων προσαρμογών ολοκλήρωσης, στη βάση της Συμφωνίας Εξαγοράς ημερ. 27.11.2024.

Μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την ένταξή της στον Όμιλο Πετρολίνα, η ExxonMobil Cyprus Limited θα μετονομαστεί σε eWise Cyprus Ltd, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών προβλεπόμενων από το νόμο διαδικασιών.

Σε σχετική δήλωσή του, ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης, Εκτελεστικός Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Petrolina (Holdings) Public Limited, ανέφερε ότι είναι περήφανος για την ενδυνάμωση του Ομίλου Πετρολίνα με την προσθήκη ενός τόσο σημαντικού εμπορικού σήματος. Όπως σημείωσε, ο Όμιλος στοχεύει στην περαιτέρω αξιοποίηση της μακρόχρονης εμπορικής παρουσίας και κληρονομιάς της επωνυμίας, μέσω της εξασφάλισης άδειας χρήσης των εμπορικών σημάτων ESSO στην κυπριακή αγορά, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της λειτουργίας των πρατηρίων υπό την εν λόγω επωνυμία.

Ο κ. Λευκαρίτης ευχαρίστησε επίσης όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη του στρατηγικού αυτού στόχου, καθώς και την τράπεζα Eurobank για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, η οποία αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τα κυπριακά δεδομένα.