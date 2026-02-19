Με ενεργή συμμετοχή ως Sustainable Energy Partner στο 4ο Youth Tech Festival 2026

Στο πλαίσιο της διαχρονικής της στήριξης προς την παιδεία και της προώθησης της εκπαίδευσης και της καινοτομίας, η Πετρολίνα έδωσε δυναμικά το παρών της στο 4ο Youth Tech Festival, που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου στο The Warehouse by IT Quarter, στη Λεμεσό.

Στο φεστιβάλ, το οποίο αποτελεί σημείο συνάντησης νέων, εκπαιδευτικών και ειδικών, προσφέροντας εμπειρίες μάθησης, καινοτομίας και διαδραστικής συμμετοχής, συμμετείχε ως ομιλητής στο πάνελ «Academia & Businesses Partnership: Education is Everyone’s Business» ο Head of E-Mobility της Petrolina (Holdings) Public Limited και Πρόεδρος του Cyprus E-Mobility Association, Ντίνος Λευκαρίτης Jr, ο οποίος τόνισε ότι:

«Στην Πετρολίνα, αλλά και μέσω του Cyprus E-Mobility Association, στηρίζουμε πρωτοβουλίες που φέρνουν τους νέους πιο κοντά στην εκπαίδευση STEM, καθώς από την εμπειρία μας στην ενέργεια και την ηλεκτροκίνηση γνωρίζουμε ότι το μέλλον γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικό και βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία. Η ηλεκτροκίνηση εξελίσσεται δυναμικά και αποτελεί έντονα ψηφιακό τομέα, με έμφαση στη βιωσιμότητα, τα ενεργειακά και ψηφιακά συστήματα. Η επαφή με αυτά τα πεδία από νεαρή ηλικία, που συνεχίζεται και ενισχύεται μέσα από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είναι καθοριστική για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου. Μέσα από το pcharge, το brand μας στην ηλεκτροκίνηση, προσφέρουμε ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και επαγγελματικής πορείας σε νέους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ενέργειας.»

Η συμμετοχή της Πετρολίνα στο 4ο Youth Tech Festival 2026, εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και έμπρακτη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την παιδεία, καλλιεργούν δεξιότητες και ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα.