Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η έκθεση CCA HORECA Gastro 2025, του Συνδέσμου Αρχιμαγείρων Κύπρου, που έγινε στην κρατική Έκθεση Λευκωσίας στο Περίπτερο 6 από τις 28 έως τις 30 Νοεμβρίου.

Πραγματοποιήθηκε φιλανθρωπικός διαγωνισμός με γνωστούς Κύπριους και μαζί με τους chef μας κέρδισε ο καλύτερος με σκοπό να δοθούν λεφτά στο RMHC Cyprus.

Η HORECA Gastro 2025 Expo συγκεντρώνει κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου, νέες τάσεις, νέα προϊόντα, γευστικές δημιουργίες και καινοτόμες προτάσεις για τον χώρο της εστίασης. Επαγγελματίες και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν νέες τεχνικές, να δοκιμάσουν μοναδικές γεύσεις και να εμπνευστούν από ανθρώπους που αγαπούν και υπηρετούν τη γαστρονομία.

Η έκθεση αποτελεί ιδανικό σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να εξερευνήσουν τις εξελίξεις στον χώρο της εστίασης, να ανταλλάξουν ιδέες και να απολαύσουν εμπειρίες που ξυπνούν όλες τις αισθήσεις.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες.

Σας ευχαριστούμε όλους θερμά που τιμήσατε με την παρουσία σας την τελετή βράβευσης των αρχιμαγείρων μας.

Η στήριξη σας αποτελεί για εμάς μεγάλη τιμή και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομίας και των επαγγελματιών της.

Σας ευχαριστούμε που ήσασταν δίπλα μας σε αυτή τη σημαντική στιγμή.