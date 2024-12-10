Σημαντική διεθνή διάκριση απέσπασε η εταιρεία ανάπτυξης γης SNEMA Properties, με έδρα τη Λεμεσό, στα European Property Awards 2025–2026, έναν από τους πιο καταξιωμένους θεσμούς στον χώρο του real estate και μέρος των διεθνούς αναγνωρισμένου International Property Awards. Το έργο Michael Heights, ένα σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα που βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στη Λεμεσό και ξεχωρίζει για τον σχεδιασμό, τη λειτουργικότητα και την ενεργειακή του απόδοση, απέσπασε τη διάκριση των 5 Αστέρων στην κατηγορία “Best Single Apartment / Condominium Cyprus” για το Penthouse 301. Η αναγνώριση αυτή τοποθετεί το έργο ανάμεσα στις κορυφαίες οικιστικές αναπτύξεις της χώρας και υπογραμμίζει την τεχνική αρτιότητα και την αρχιτεκτονική υπεροχή του.

Η βράβευση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη SNEMA Properties, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της στη δημιουργία έργων υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στα σύγχρονα πρότυπα πολυτελούς διαβίωσης και βιωσιμότητας. Παράλληλα, ενισχύει τη διεθνή εικόνα της εταιρείας και αναδεικνύει τη δυναμική της στον ανταγωνιστικό κλάδο των αναπτύξεων ακινήτων, αποδεικνύοντας ότι η καινοτομία, η προσοχή στη λεπτομέρεια και η εμπειρία της ομάδας της μπορούν να σταθούν επάξια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με έργα όπως το Michael Heights, η SNEMA Properties συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη στην αγορά του premium real estate της Κύπρου.

Michael Heights — Σύγχρονη αρχιτεκτονική με περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Το Michael Heights είναι ένα ένα πολυτελές τριώροφο οικιστικό κτήριο με συνολικά 10 διαμερίσματα, το οποίο ξεχωρίζει για τον σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ενεργειακή του φιλοσοφία. Έχει σχεδιαστεί με ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στοχεύοντας σε ενεργειακή κατάταξη Α για τη βιωσιμότητά του. Το κτήριο περιλαμβάνει κομψά διαμερίσματα 1, 2 και 3 υπνοδωματίων, καθώς και ένα τεσσάρων υπνοδωματίων penthouse με roof garden, καθιστώντας το ιδανικό για ντόπιους και ξένους που αναζητούν άνετη και περιβαλλοντικά συνειδητή διαβίωση.

Η υπερυψωμένη τοποθεσία του κτηρίου προσφέρει ανεμπόδιστη θέα προς την πόλη και τη θάλασσα της Λεμεσού, ενώ εξασφαλίζει άφθονο φυσικό φως και αερισμό. Ο σχεδιασμός βασίστηκε σε ειδικές μελέτες για τη βέλτιστη θέση των ανοιγμάτων, μειώνοντας την ανάγκη για τεχνητό φωτισμό και κλιματισμό.

Παράλληλα, το έργο ενισχύεται από υψηλής επίδοσης θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, προηγμένα συστήματα θέρμανσης–ψύξης και φωτοβολταϊκά στην οροφή, επιβεβαιώνοντας τον ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο χαρακτήρα του.

Penthouse 301 — Η επιτομή της αρχιτεκτονικής υπεροχής και της πολυτελούς διαβίωσης

Η καρδιά του έργου είναι το εντυπωσιακό penthouse, ένα πολυτελές διώροφο διαμάντι με roof garden, που συνδυάζει κορυφαία αισθητική, απαράμιλλη άνεση και διαχρονική πολυτέλεια. Αποτελεί την επιτομή της υψηλής αισθητικής, με κορυφαία υλικά, προσεγμένο σχεδιασμό και ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα από κάθε χώρο. Οι εσωτερικοί χώροι διακρίνονται για την εκλεπτυσμένη πολυτέλεια, τα custom-made έπιπλα, τα μαρμάρινα δάπεδα και τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, ενώ τα μεγάλα ανοίγματα ενισχύουν την αίσθηση φωτεινότητας και ηρεμίας.

Η αρχιτεκτονική δίνει έμφαση στη φυσική συνέχεια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, με συρόμενες γυάλινες πόρτες που οδηγούν σε ιδιωτικές βεράντες, προσφέροντας πλήρη ιδιωτικότητα και προσωπική θέα στο τοπίο.

Με συνολική επιφάνεια 557m², το penthouse διαθέτει τέσσερα ευρύχωρα en-suite υπνοδωμάτια, ενιαίους χώρους καθιστικού–τραπεζαρίας λουσμένους στο φυσικό φως και μια πλήρως εξοπλισμένη σύγχρονη κουζίνα υψηλών προδιαγραφών.

Κορυφαίο χαρακτηριστικό αποτελεί το roof garden, μια ιδιωτική υπαίθρια όαση με πισίνα υπερχείλισης, χώρο BBQ και άφθονους χώρους χαλάρωσης και φιλοξενίας, που λειτουργεί ως φυσική προέκταση του σπιτιού. Η τεχνολογία smart home, οι σχεδιαστικές λεπτομέρειες και τα premium υλικά αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, προσφέροντας ένα περιβάλλον κομψότητας, άνεσης και καινοτομίας.

Πρόκειται για ένα πραγματικά μοναδικό ακίνητο, ιδανικό για όσους αναζητούν μια εμπειρία διαβίωσης ανώτερου επιπέδου σε μία από τις πιο προνομιακές τοποθεσίες της Λεμεσού.

Η εταιρεία πίσω από το έργο

Η SNEMA Properties έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στη Λεμεσό τα τελευταία χρόνια, με έργα που εστιάζουν στις οικιστικές αναπτύξεις υψηλής ποιότητας. Η εταιρεία αναγνωρίζεται πλέον ως ένας από τους πιο δραστήριους και αξιόπιστους οργανισμούς στο χώρο του residential development, έχοντας επενδύσει στρατηγικά σε περιοχές με έντονη αναπτυξιακή δυναμική.

Η φιλοσοφία της SNEMA στηρίζεται στη διασφάλιση υψηλής ποιότητας κατασκευής, στη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και στην εξατομίκευση των λύσεων για τους αγοραστές. Η δυνατότητα προσαρμογής των εσωτερικών χώρων στις ανάγκες του κάθε πελάτη, η συνεργασία με εξειδικευμένους σχεδιαστές και η υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων σχεδιασμού έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της εταιρικής αξιοπιστίας.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει σειρά έργων σε εξέλιξη και ολοκληρωμένες αναπτύξεις, με κοινό στοιχείο την υψηλή κατασκευαστική ποιότητα και την προσεκτική επιλογή θέσεων ανάπτυξης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλ: 77 770440

Email: info@snema.com.cy

Website: snema.com.cy