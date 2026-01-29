•Το πλοίο RO/RO Patris έφτασε στο λιμάνι Λεμεσού και θα συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και την Ηπειρωτική Ευρώπη

Νέο εμπορικό πλοίο Ro/Ro απέκτησε ο Οργανισμός Salamis, το οποίο θα συνδέει την Κύπρο με την Ελλάδα και κατ’ επέκταση με την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη.

Το νέο πλοίο, με το όνομα Patris, είναι σύγχρονο, ναυπηγήθηκε στη Γερμανία, έχει μήκος 193 μέτρα, χωρητικότητα 3200 γραμμικά μέτρα και είναι εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Νηολόγιο, όπως όλα τα πλοία του Οργανισμού Salamis.

Με την ευκαιρία της άφιξης του νέου πλοίου στην Κύπρο, η Salamis οργάνωσε δεξίωση στο Λιμάνι Λεμεσού, παρουσία εκπροσώπων από διάφορες αρχές, συνεργατών, καθώς και στελεχών και προσωπικού της εταιρείας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα επιβατών της DP world και αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για τον Οργανισμό Salamis, να γιορτάσει ακόμη μια πρωτοβουλία του, που αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο στην αναπτυξιακή του πορεία.

Η απόκτηση του νέου πλοίου εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του Οργανισμού, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του εμπορικού κόσμου, και την αποτελεσματική κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών του.

Η Βραδιά ολοκληρώθηκε με επιτυχία, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία να καλωσορίσουν και να θαυμάσουν από κοντά το νέο απόκτημα του Οργανισμού.

Ο Οργανισμός Salamis, με πορεία πέραν των 65 ετών, διαβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι θα συνεχίσει την επιτυχή αναπτυξιακή του πορεία, επενδύοντας τόσο σε εξοπλισμό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της συνέπειας, της αξιοπιστίας και τη συνέχιση της διαχρονικής συνδεσιμότητας της Κύπρου με την Ελλάδα και κατ’ επέκταση, με την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ευρώπη.