Το Χρυσό Μετάλλιο Περιβάλλοντος για Περιβαλλοντικές Πολιτικές και Δράσεις απέσπασε η φαρμακοβιομηχανία Medochemie στο πλαίσιο των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις 2025, τα οποία διοργανώνει το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΚΥΚΠΕΕ). Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή και διαχρονική προσήλωση της εταιρείας στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το βραβείο απονέμεται στη Medochemie για 7η συνεχή χρονιά, σε αναγνώριση των πρωτοβουλιών και πρακτικών που εφαρμόζει με στόχο την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και τη συστηματική ενσωμάτωση βιώσιμων αρχών στη λειτουργία της.

Μεταξύ των σημαντικών δράσεων της εταιρείας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας φαρμακευτικών αποβλήτων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE Pharma Detox, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου: Aarhus University (Δανία), NEVIS – Novel Environmental Solutions S.A. (Ελλάδα), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και Università degli Studi di Catania (Ιταλία).

Παράλληλα, η Medochemie εφαρμόζει ολοκληρωμένες πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων, όπως η τοποθέτηση κομποστοποιητών, η εγκατάσταση καινοτόμων Μπασκέτων Ανακύκλωσης για υλικά PMD σε σχολεία, ο καθαρισμός παραλιών και η εγκατάσταση ειδικών «ανακυκλώψαρων» για τη συλλογή πλαστικών από τις ακτές. Επιπρόσθετα, προχωρεί συστηματικά σε δενδροφυτεύσεις, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε τοπικό επίπεδο.

Από την 1η Οκτωβρίου 2025, η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται σε όλα τα εργοστάσια της Medochemie στην Κύπρο, προέρχεται εξολοκλήρου από ανανεώσιμες πηγές πράσινης ενέργειας ενισχύοντας έμπρακτα τη μετάβασή της εταιρείας σε πιο βιώσιμες μορφές παραγωγής και μειώνοντας περαιτέρω το ανθρακικό της αποτύπωμα.

Ο Δρ. Χριστάκης Σεργίδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Medochemie, δήλωσε ότι η επαναλαμβανόμενη αυτή διάκριση αποτελεί τιμή αλλά και ευθύνη για την εταιρεία. Όπως ανέφερε, η προστασία του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνολική στρατηγική βιωσιμότητας της Medochemie και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ESG που διέπει τη λειτουργία της. «Η περιβαλλοντική υπευθυνότητα, η κοινωνική συνεισφορά και η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν αλληλένδετους πυλώνες της ανάπτυξής μας. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε λύσεις που δημιουργούν μετρήσιμη και διαχρονική αξία για το περιβάλλον και την κοινωνία», σημείωσε.